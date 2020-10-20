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Питерец.ру » Культура » В библиотеке Маяковского пройдет День налоговой грамотности

В библиотеке Маяковского пройдет День налоговой грамотности

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского продет лекция «Налогообложение граждан. Налоговые льготы и вычеты»

Уплата налога – это обязанность каждого гражданина. За счет налоговых поступлений в бюджет города решаются социальные вопросы: строятся и финансируются школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры. Но не все петербуржцы знают, что кроме обязанностей по уплате налогов существуют налоговые льготы и возможность вернуть часть уплаченных финансовых средств, оформив налоговый вычет.
Узнать о своих налоговых правах, получить консультацию специалиста ФНС России можно 24 октября 2020 г. на Дне налоговой грамотности.

В программе Дня налоговой грамотности:

- ЛЕКЦИЯ «Налогообложение граждан. Налоговые льготы и вычеты»
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ интернет-сервисов Федеральной налоговой службы России
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ для граждан по окончании лекции-презентации
Посетители мероприятия получат информацию: какие налоги платят физические лица; какие налоговые льготы и для каких категорий граждан предусмотрены законодательством; как оформить имущественный и социальный налоговый вычет и вернуть часть средств, потраченных на лечение, обучение, при сделках с жильем, землей.
На лекции граждане узнают: о правилах начисления и уплаты налога на имущество в Санкт-Петербурге в 2020 году, о транспортном и земельном налоге.
Посетителей познакомят с возможностями электронных сервисов, доступных гражданам в сети Интернет, в т.ч. сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
По окончании лекции-презентации желающие смогут обратиться за индивидуальной консультацией к сотрудникам Федеральной налоговой службы.
Посетители мероприятия смогут также бесплатно получить полезные
информационные и справочные материалы социально-правовой проблематики.
ВХОД ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие может быть отменено.
Просим уточнять информацию о проведении мероприятия
 в Центре деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского
 по телефону 319-67-99 (вторник-суббота, с 11.00 до 20.00).

«Налогообложение граждан. Налоговые льготы и вычеты»
пройдет 24 октября 2020 года в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 46, 2-й этаж
Начало в 12:00

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