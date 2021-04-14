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Питерец.ру » Общество » Власти Ленобласти рассказали, как получить новую выплату на детей

Власти Ленобласти рассказали, как получить новую выплату на детей

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Опубликовал: Вадик Котов
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В правительстве Ленобласти ответили на популярные вопросы, которые задают родители, желающие получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Власти Ленобласти ответили на популярные вопросы, которые задают родители, желающие получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля 2021 года изменены размеры выплат на детей. Теперь деньги выплачиваются исходя из уровня дохода семьи и наличия имущества. 

Как определяется размер и проводится перерасчет? 

Минимальный размер выплаты — это 50% от величины прожиточного минимума на ребенка, в Ленинградской области он составляет 10 869 рублей. Соответственно семьи, чей доход на одного человека меньше прожиточного минимума (в нашем регионе он равен 11289 рублей), смогут претендовать на минимальную выплату в размере 5434,5 рублей ежемесячно.

Если минимальное пособие не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума, то выплата составит 8151,75 рублей — это 75% от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Если и в этом случае семья не перестает быть нуждающейся, то будет назначен максимальный размер выплаты в размере 100% от величины прожиточного минимума на ребенка — для ленинградцев это 10869 рублей. 

За какой период будут учитываться доходы с 1 апреля 2021 года?

Учитываются сведения о доходе за 12 месяцев, которые предшествуют 4 месяцам перед подачей заявления. К примеру, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно.

Нужно ли предоставлять справки о доходах членов семьи самостоятельно?

Если сведения о доходах заявителей находятся в распоряжении Федеральной налоговой службы и Пенсионного Фонда, документы о доходах предоставлять не нужно. Данные будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия органами социальной защиты населения. В остальных случаях документы о доходах предоставляются заявителями самостоятельно.

При определении права на выплату, рассматривая имущественную обеспеченность семьи, будут ли учитываться машины, которые на сегодняшний день утилизированы, но не сняты с учета в ГИБДД в связи с тем, что имеется задолженность по налогам?

При определении права на выплату по критерию имущественной обеспеченности будут учитываться все автотранспортные средства, по которым поступит информация из МВД России. Поэтому очень важно урегулировать все существующие и нерешенные вопросы в государственных органах, для того, чтобы была произведена правильная оценка имущества семьи. 

Каким образом предоставить информацию о получаемых алиментах?

Сумму получаемых алиментов самостоятельно нужно указать в заявлении. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении. В случае, если в заявлении будут указаны неполные или недостоверные сведения, это может являться причиной отказа в назначении выплаты. 

Как подать заявление?

Подать заявление можно любым удобным способом:
1. На портале Госуслуг Ленинградской области
2. На Едином портале государственных услуг
3. В МФЦ Ленинградской области;
4. В филиалах ЛОГКУ "ЦСЗН"
5. С помощью почтовой связи в филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" (заявление и копии необходимых документов должны быть заверены нотариально, либо учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа)

Источник: 47News
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