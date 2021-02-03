В Петербурге общественники организовали бесплатную стоматологическую помощь для многодетных семей

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге организовали получение бесплатной стоматологической помощи для многодетных мам Санкт-Петербурга, а также их детей. Учитывая большую социальную значимость проблемы, к решению вопроса подключился представитель социально ответственного бизнеса – центров имплантации и стоматологии «Интан».

Прием многодетных семей проходит в рамках рассмотрения обращений граждан, поступивших во время пресс-конференции Президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря 2020 г.

Просьбы помочь получить специализированную стоматологическую помощь, которая не покрывается полисом ОМС и не является бесплатной, поступили от многодетных родителей и пенсионеров. Они испытывают сложности с оплатой из-за высокой стоимости такого рода услуг. Поддержка бизнеса и предпринимателей в данном случае очень уместна. Организации должны проявлять свою гражданскую позицию и быть социально ответственными.

«Народный фронт в Санкт-Петербурге очень внимательно прорабатывает обращения жителей Северной столицы, поступившие во время пресс-конференции Президента РФ. Каждый петербуржец должен получать качественную медицинскую помощь. К сожалению, не все стоматологические расходы покрывает полис обязательного медицинского страхования. Помощь социально ответственного бизнеса при решении этих вопросов горожан крайне необходима, и для нас очень важно, что есть неравнодушные люди, готовые помочь», – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Проект реализуется при поддержке победителей конкурса «Лидеры России. Политика».