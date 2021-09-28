«Теплосеть Санкт-Петербурга» подарила «Аллею тепла» библиотеке имени В. В. Маяковского

29 сентября 2021 года в 11:00 на территории Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского состоится торжественная церемония высадки «Аллеи тепла», приуроченная к юбилею «Теплосети Санкт-Петербурга» и открытию здания библиотеки на набережной реки Фонтанки, 44.

Совместная история Теплосети и библиотеки им. В.В. Маяковского началась 63 года назад, тогда в 1958 году здание на Фонтанке, 44 было подключено к сетям централизованного теплоснабжения. С тех пор «Теплосеть Санкт-Петербурга» создает уют для читателей, сохраняя библиотеку центром интеллектуальной жизни, любимым местом встреч, точкой рождения и развития творческих идей.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» взяли на себя шефство над «Аллеей тепла» и ежегодно будут благоустраивать территорию, которая станет любимым местом петербуржцев.

В мероприятии примут участие:

Соболев Владимир Владимирович, директор по корпоративной защите АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; Зоя Васильевна Чалова, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества.

Программа мероприятия 29 сентября 2021:

11:00 Сбор участников не территории библиотеки наб. реки Фонтанки, 44-46.

11:00-11:30 Подготовка и посадка растений.

11:30-11:50 Пресс-подход.