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Питерец.ру » Общество » «Теплосеть Санкт-Петербурга» подарила «Аллею тепла» библиотеке имени В. В. Маяковского

«Теплосеть Санкт-Петербурга» подарила «Аллею тепла» библиотеке имени В. В. Маяковского

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Опубликовал: Вадик Котов
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На территории Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского состоится торжественная церемония высадки «Аллеи тепла»

29 сентября 2021 года в 11:00 на территории Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского состоится торжественная церемония высадки «Аллеи тепла», приуроченная к юбилею «Теплосети Санкт-Петербурга» и открытию здания библиотеки на набережной реки Фонтанки, 44.
Совместная история Теплосети и библиотеки им. В.В. Маяковского началась 63 года назад, тогда в 1958 году здание на Фонтанке, 44 было подключено к сетям централизованного теплоснабжения. С тех пор «Теплосеть Санкт-Петербурга» создает уют для читателей, сохраняя библиотеку центром интеллектуальной жизни, любимым местом встреч, точкой рождения и развития творческих идей.
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» взяли на себя шефство над «Аллеей тепла» и ежегодно будут благоустраивать территорию, которая станет любимым местом петербуржцев.
В мероприятии примут участие:

  1. Соболев Владимир Владимирович, директор по корпоративной защите АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
  2. Зоя Васильевна Чалова, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества. 

Программа мероприятия 29 сентября 2021:

11:00 Сбор участников не территории библиотеки наб. реки Фонтанки, 44-46.
11:00-11:30 Подготовка и посадка растений.
11:30-11:50 Пресс-подход.

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