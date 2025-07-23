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Питерец.ру » Спорт » Юрий Добрышкин пополнил тренерский штаб петербургского хоккейного «Динамо», ранее в команду пришёл форвард Святослав Гребенщиков

Юрий Добрышкин пополнил тренерский штаб петербургского хоккейного «Динамо», ранее в команду пришёл форвард Святослав Гребенщиков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
dynamo-spb.com
На фото – статусный новичок петербургского «Динамо» Святослав Гребенщиков.

Очень большие перемены произошли в межсезонье в петербургском хоккейном «Динамо»: достаточно сказать, что сменился главный тренер, а вместе с ним – и весь тренерский штаб. Новобранец динамовского тренерского штаба Юрий Добрышкин – известный человек в отечественном хоккее.

Хоккейную карьеру Добрышкин начал в «Крыльях Советов», поиграл Добрышкин в «Ак Барсе», «Магнитке», ХК МВД и других клубах. Санкт-Петербург Добрышкину не в новинку: ранее в качестве тренера он работал в «СКА-1946» и «СКА-Варягах» (ныне – «Академия СКА-Юниор»). В штабе динамовцев из города на Неве Добрышкин-тренер будет ответственен за игру в атаке и реализацию «лишнего».

Ещё одним новичком динамовского тренерского штаба стал видеоаналитик Михаил Ждахин, но «Питерец.ру» не может пройти мимо важнейших изменений в составе клуба. Удивителен уход в пензенский «Дизель» Дмитрия Сидлярова, набиравшего в минувшем сезоне почти очко за игру в «регулярке» (в плей-офф этот нападающий набрал 13 очков за 17 матчей).

На роль нового лидера атаки вместо Сидлярова теперь полноправно будет претендовать Святослав Гребенщиков. В ВХЛ Гребенщиков провёл 284 матча, в которых набрал 154 очка. Клубный сайт «Динамо» назвал Гребенщикова лидером «СКА-Невы».


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