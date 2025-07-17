Стал известен состав тренерского штаба Владимира Слишковича в баскетбольном «Зените»: налицо – балканский вектор

На официальном сайте баскетбольного «Зенита» появилось сообщение, что новый главный тренер «сине-бело-голубых» Александр Секулич уже сформировал свой штаб на предстоящий сезон. «Питерец.ру» ранее уже сообщал о приходе Секулича на тренерский мостик «Зенита»: контракт с испанцем Хавьером Паскуалем закончился, и новым главным тренером стал 47-летний словенец.

Первым ассистентом Секулича назначен хорват Юрица Жужа (на фото). Завершивший карьеру игрока почти 10 лет назад Жужа стал ассистентом тренера в литовском «Литкабелиса». Транзитом через ещё один прибалтийский клуб – «Нептунас» – Жужа стал работать вместе с Секуличем в клубе из Чехии «Нимбурк». В краснодарском «Локомотиве-Кубани» Жужа ассистировал Секуличу.

Йерней Валентинчич тоже представляет экс-югославскую школу и тоже работал с Секуличем в тренерском штабе краснодарских железнодорожников. В национальной сборной Словении Валентинчич тоже помогает Секуличу. С двумя специалистами «Зенит» продлил контракты. Продолжат трудиться в петербургском клубе Максим Учайкин, работающий в клубной системе с 2020 года, нынешняя должность Учайкина – ассистент главного тренера. Продолжит отвечать за ОФП и словенец Юре Дракслар, который пришёл в «Зенит» в 2023 году.