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Питерец.ру » Спорт » Ларионов огласил состав тренерского штаба СКА, в который вошли Филатов, Кетов, Семёнов, Ключников, Арзамазов и Цайслер

Ларионов огласил состав тренерского штаба СКА, в который вошли Филатов, Кетов, Семёнов, Ключников, Арзамазов и Цайслер

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ska.ru
Есть и трансферные слухи: СКА могут покинуть защитники Земчёнок, Карпухин и Юдин.

Интрига с тем, кто же войдёт в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА, завершена: новый главный тренер невских армейцев назвал своих ассистентов в наступающем сезоне. Не нуждается в представлении 39-летний Евгений Кетов, десять лет выходивший на лёд в форме СКА. «Питерец.ру» неоднократно упоминал Кетова в новостях спорта, а 40-й игровой номер, под которым нападающий выступал за клуб из города на Неве, выведен из обращения – это особая честь в хоккее.

Ларионов пояснил, что зона ответственности Кетова – командная борьба в большинстве и меньшинстве. К тому же на Кетова возложена «индивидуальная» работа с игроками (мотивация?). Максим Семёнов должен выстроить в СКА надёжную линию обороны, его подопечные – защитники. А ведь именно сейчас появился слух (или «инсайд», как теперь можно называть подобное), что состав невских армейцев могут покинуть сразу три игрока обороны – Артём Земчёнок, Илья Карпухин и Дмитрий Юдин.

Игру в атаке СКА в штабе Ларионова будет курировать Владимир Филатов. Делами вратарей СКА займётся Юрий Ключников: он должен «помочь сделать шаг вперёд российским голкиперам» клуба. Филиппа Арзамазова Ларионов называет «Фил»: на «Фила» возложена ОФК. Должность Андрея Цайслера – видеотренер.


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