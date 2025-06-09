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Питерец.ру » Спорт » Смена тренерского штаба в петербургском хоккейном «Динамо»: вместо Игоря Гришина главным тренером стал Игорь Ефимов.

Смена тренерского штаба в петербургском хоккейном «Динамо»: вместо Игоря Гришина главным тренером стал Игорь Ефимов.

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Уже бывшие петербургские динамовцы Евгений Ярославлев и Георгий Бердюков получили индивидуальные призы за сезон – 2024/2025.

Неожиданная победа нижегородского клуба «Торпедо-Горький» в плей-офф ВХЛ привела к значительным тектоническим сдвигам в тренерских штабах, в том числе – в КХЛ. «Питерец.ру» напоминает, что наставник «горьковчан» Алексей Исаков получил повышение, став тренером главной команды «Торпедо». Освобождённый ранее от должности в «Торпедо» Игорь Ларионов возглавил СКА и сейчас активно набирает себе помощников. Большие перемены произошли и в составе петербургского хоккейного «Динамо», дошедшего по полуфинала плей-офф ВХЛ.

Отлично отработавший минувший сезон Игорь Гришин пошёл на повышение, став новым главным тренером нижнекамского «Нефтехимика». Вместе с ним покинули «Динамо» из города на Неве Максим Кривоножкин, Алексей Пепеляев, Алексей Цветков и Денис Коротеев. Место динамовского рулевого долго не пустовало: им стал Игорь Ефимов, в тренерский штаб которого вошёл прославленный в прошлом защитник Виталий Атюшов – чемпион мира по хоккею 2009 года.

С оттенком грусти воспринимаются и две индивидуальные награды игроков петербургского «Динамо». Ведь и ставший лучшим голкипером сезона Евгений Ярославлев и лучший защитник завершившегося чемпионата Георгий Бердюков завершили контрактные обязательства с клубом.


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