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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» превратило 0:3 по ходу матча с тульским клубом АКМ в победу в овертайме со счётом 4:3, у Сидлярова – 3 очка

Петербургское хоккейное «Динамо» превратило 0:3 по ходу матча с тульским клубом АКМ в победу в овертайме со счётом 4:3, у Сидлярова – 3 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Автором победной шайбы в составе динамовцев стал защитник Георгий Бердюков.

Очень интересным получился очередной матч петербургского «Динамо» в регулярном первенстве ВХЛ: команда Игоря Гришина смогла совершить настоящий спортивный подвиг. Поначалу тульский АКМ полностью контролировал ситуацию на льду: на 19-й минуте петербуржцы проигрывали с разницей в три шайбы.

Первую шайбу туляки забросили в равных составах (отличился Аноп), Локтев удвоил преимущество АКМ в формате «5Х4», а Петров довёл преимущество хозяев до крупного, когда у динамовцев не хватало двух хоккеистов. «Питерец.ру» отмечает преображение Дмитрия Сидлярова: главный распасовщик «Динамо» сначала схлопотал малый штраф за оскорбление арбитров, после чего поучаствовал в трёх из четырёх динамовских шайб.

Начало «камбэку» положил отличившийся на 25-й минуте в меньшинстве Иван Казаковцев (ассистент – Сергей Артемьев). Затем Сидляров и Юрий Ушаков помогли забить Дмитрию Зугану – 3:2 в пользу АКМ после второго периода. Те же Сидляров и Ушаков вывели на бросок Руслана Петрищева, сравнявшего счёт на 57-й минуте. Сразу же игрок АКМ Булыгин получил 4 минуты штрафа, и штурм ворот Попова увенчался победной шайбой Георгия Бердюкова, заброшенной уже в овертайме.

Динамовцы из города на Неве лидируют в ВХЛ – 58 очков за 36 игр.

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