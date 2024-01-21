ента новостей

21:03
Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана: теперь лидеров стало трое
20:36
Волейбольная «Ленинградка» одержала дежурную победу над нижегородской «Спартой»: у Анастасии Черновой – 13 очков
20:18
ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова
12:53
В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка
12:48
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 7 млн рублей
23:09
«Динамо-ЛО» снова проиграло в матче волейбольной Суперлиги: в 18-м туре команда Александра Климкина не справилась с оренбургским «Нефтяником»
22:44
Баскетбольный «Зенит» поражением от УНИКСа в Казани продолжил неудачную серию с другими топ-клубами Единой Лиги ВТБ
12:14
В Красногвардейском районе задержали предполагаемого распространителя мефедрона
11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
11:08
Специалист по работе с молодежью из Ленобласти отдала мошенникам почти 10 млн рублей
23:15
Петербургский волейбольный «Зенит» в четырёх партиях победил «Югру-Самотлор» в 17-м туре Суперлиги
22:50
Волейбольное «Динамо-ЛО» неожиданно проиграло дома клубу «Газпром-Югра»: так завершилась победная серия в 8 матчей
22:15
Шайбы Харуллина, Рендулича и Зыкова принесли СКА скромную победу над «Куньлунем», которая позволила петербургскому клубу выйти в плей-офф КХЛ – 2024
13:37
В Шушарах задержали подозреваемую в хищении кошелька у пенсионерки в Вырице
13:07
«Поезд Победы» прибудет в Ленинградскую область
12:21
Выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор»
10:29
В Красносельском районе автобус сбил школьника
10:24
В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника
10:20
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина
10:14
Пожилая женщина с Васильевского острова продала квартиру и передала мошенникам 12 млн рублей
10:10
В центре Петербурга у молодого парня отобрали музыкальную колонку «JBL»
09:52
Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы будет проведен с 22 января по 6 февраля
09:37
В Горелово 14-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
23:59
Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов за употребление наркотиков дисквалифицирован РУСАДА на три месяца
22:21
Данил Круговой стал игроком ЦСКА, но до лета будет играть за «Зенит-2»
20:44
Родившийся в Санкт-Петербурге гроссмейстер Аниш Гири, ныне представляющий Нидерланды, лидирует на турнире в Вейк-Ан-Зее после 4-го тура
19:17
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке пострадала в ДТП с двумя большегрузами
17:48
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
16:44
Потомки защитников Ленинграда соберутся в городе-герое в дни 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады
16:40
В Петербурге сторонники «Единой России» подвели итоги 2023 года
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова

ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова

0
25
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
Автором решающей шайбы в составе петербургских динамовцев стал Михасёнок.

Петербургское хоккейное дерби в чемпионате ВХЛ – это противостояние «СКА-Невы» и «Динамо» Владимира Крикунова. Динамовские ворота в этом матче защищал Ярослав Озолин – и пропустил всего однажды. Счёт открыли «крикуновцы»: с передачи Волченкова отличился Шараканов. Последнему удался сольный проход, результатом которого стал точный бросок в «девятку» ворот голкипера «невчан» Саранчука. Случилось это на 19-й минуте, и на первый перерыв команды отправились с минимальным преимуществом «Динамо».

Во втором периоде должен был удваивать преимущество динамовцев в счёте Елизаров, но Саранчук совершил чудо-сэйв, отбив два подряд броска. И сразу же наступила расплата: Святослав Гребенщиков хладнокровно реализовал выход на одинокого Озолина – 1:1 на 24-й минуте. Победной стала шайба Михасёнка, который не без труда переиграл Саранчука на 26-й минуте. Ближе к финальной сирене получил небольшое повреждение Озолин, но мужественный динамовский голкипер вернулся на лёд и доиграл встречу, завершившуюся победой его команды со счётом 2:1.

«Питерец.ру» рад видеть динамовцев из города на Неве на 8-й строчке таблицы «Кубка Шёлкового Пути», но «Южный Урал» тоже набрал 61 очко. «СКА-Нева» (57 очков) делит с «Бураном» 10–11 места.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-11-2023, 20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
17-01-2024, 21:27
В своём 46-м матче чемпионата ВХЛ – 2023/2024 петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Южный Урал»
16-12-2023, 02:02
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» взобрался уже на 8-е место в чемпионате ВХЛ
7-12-2023, 00:31
Петербургское хоккейное «Динамо» продлило свою победную серию в чемпионате ВХЛ, дома обыграв ЦСК ВВС из Самары, счёт – 4:2
16-11-2023, 00:09
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Ижсталь» со счётом 5:1, но отстаёт от зоны плей-офф в ВХЛ на 5 очков
25-11-2023, 23:35
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило одного из лидеров ВХЛ – 6:2 в гостевом матче с пермским «Молотом»

Происшествия на дорогах

0
186
Сегодня, 12:53
В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка
0
260
Вчера, 11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
0
251
19-01-2024, 10:29
В Красносельском районе автобус сбил школьника
0
222
19-01-2024, 10:24
В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника
Наверх