ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова

Петербургское хоккейное дерби в чемпионате ВХЛ – это противостояние «СКА-Невы» и «Динамо» Владимира Крикунова. Динамовские ворота в этом матче защищал Ярослав Озолин – и пропустил всего однажды. Счёт открыли «крикуновцы»: с передачи Волченкова отличился Шараканов. Последнему удался сольный проход, результатом которого стал точный бросок в «девятку» ворот голкипера «невчан» Саранчука. Случилось это на 19-й минуте, и на первый перерыв команды отправились с минимальным преимуществом «Динамо».

Во втором периоде должен был удваивать преимущество динамовцев в счёте Елизаров, но Саранчук совершил чудо-сэйв, отбив два подряд броска. И сразу же наступила расплата: Святослав Гребенщиков хладнокровно реализовал выход на одинокого Озолина – 1:1 на 24-й минуте. Победной стала шайба Михасёнка, который не без труда переиграл Саранчука на 26-й минуте. Ближе к финальной сирене получил небольшое повреждение Озолин, но мужественный динамовский голкипер вернулся на лёд и доиграл встречу, завершившуюся победой его команды со счётом 2:1.

«Питерец.ру» рад видеть динамовцев из города на Неве на 8-й строчке таблицы «Кубка Шёлкового Пути», но «Южный Урал» тоже набрал 61 очко. «СКА-Нева» (57 очков) делит с «Бураном» 10–11 места.