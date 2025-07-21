«Ленинградец» начал новый сезон с победы над «Аланией» со счётом 2:0

Владикавказская «Алания» – известный бренд отечественного футбола: в 1995 году клуб из Северной Осетии стал победителем чемпионата России. Сейчас «Алания» ставит перед собой более скромные задачи, играя в третьем по силе дивизионе вместе с «Ленинградцем», который стремится вернуться в ФНЛ по итогам сезона – 2025/2026.

«Питерец.ру» насчитал в группе «Золото» ещё восемь команд, помимо «Ленинградца» и «Алании» – ивановский «Текстильщик», новосибирская «Сибирь», астраханский «Волгарь», пятигорский «Машук-КМВ», кировское «Динамо», московский «Велес», «Тюмень» и дубль столичного «Динамо».

Стартовый тур изобиловал ничьими: побед сумели добиться лишь «Ленинградец» и «Текстильщик». Стартовый состав «Ленинградца» в первом официальном матче нового сезона был таким: Будачев, Николаев, Кудрявцев, Калугин, Быковский, Муминов, Казаков, Горулев, Чугунов, Кулишев, Бачинский.

В первом тайме забитых мячей не было, а открыл счёт после розыгрыша углового Калугин – произошло это на 55-й минуте. Игроки «Ленинградца» так праздновали этот гол, словно бы уже заработали повышение в классе по итогам сезона. Второй мяч в ворота «Алании» отправил на 74-й минуте Бачинский, хладнокровно переигравший вратаря гостей.







