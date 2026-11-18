Сегодня днем, 18 ноября на 129-ом километре внешнего кольца КАД водитель, управляя автомобилем «Газель», столкнулся с «Газелью» службы доставки, который стоял в правой полосе кольцевой автодороги.

В результате наезда водитель автомобиля доставки, 19-летний молодой человек, скончался на месте от полученных травм, его 20-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии. По факту ДТП проводится проверка.