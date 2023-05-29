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Питерец.ру » Спорт » Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах

Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах

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27
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Три матча без побед – и сразу 4:0!

«Питерец.ру» освещал неудачную серию футбольного клуба «Ленинградец» из Ленинградской области: после 0:0 с «Динамо-Вологда», поражения в Иваново от «Текстильщика» (0:2) и ещё одной нулевой ничьей с «Чертаново» можно было говорить о временном спаде в игре коллектива Сергея Кирьякова. Очередным соперником лидера подгруппы «А» стал клуб «Торпедо-Владимир», матч состоялся 28 мая.

В первом круге «Ленинградец» одержал над владимирскими торпедовцами волевую победу: тогда на гол Ярослава Краснова в первом тайме у «Ленинградца» нашёлся достойный ответ во второй половине встречи. Сначала Михаил Маркин сравнял счёт, а победный гол в игре, состоявшейся на «Петровском» 29 апреля забил Никита Розманов.

Те же Маркин и Розманов по иронии судьбы стали авторами первых двух голов «Ленинградца» и на этот раз. Уже к 3-й минуте торпедовский голкипер Ковешников дважды достал мяч из сетки собственных ворот, и стало ясно – «Ленинградец» победит, и скорее всего крупно. Так и получилось: ещё до перерыва Игорь Дмитриев довёл преимущество «Ленинградца» до трёх мячей, а итоговые 4:0 установил Андрей Яковлев.

«Ленинградец» продолжает уверенно лидировать – 46 очков, вторым идёт костромской «Спартак» (38 очков), далее – «Муром» и «Текстильщик».

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