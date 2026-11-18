ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что пропускная способность федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) будет ограничена. Речь идёт об отрезке с 22-го по 40-й километр во Всеволожском районе Ленинградской области. Причина — дорожные работы.

«В связи с производством работ по укреплению обочин в период с 19 по 21 ноября будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в обоих направлениях одновременно. На период перекрытия одной полосы по второй, оставшейся свободной для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«Укрепление обочин на участке трассы Р-21 «Кола» между Кировском и деревней Разметелево будет вестись поэтапно — захватками длиной до 500 метров. Полосы станут перекрывать поочерёдно», — уточнил Пузыревский.

Всего на этом отрезке проложено четыре полосы — по паре в каждую сторону. Работы выполнят по схеме организации движения, которая утверждена и согласована в установленном порядке. Для ограждения зоны работ поставят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения.

Сведения о перекрытиях выведут на табло и знаки переменной информации, которыми оснащена автоматизированная система управления дорожным движением. Погодные условия могут повлиять на сроки — их допускается корректировать.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.