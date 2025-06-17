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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» победил костромской «Спартак» благодаря голу Бачинского, но вернуться в ФНЛ клубу из Ленобласти по итогам сезона – 2023/2024 не удалось

«Ленинградец» победил костромской «Спартак» благодаря голу Бачинского, но вернуться в ФНЛ клубу из Ленобласти по итогам сезона – 2023/2024 не удалось

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Максим Бачинский стал вторым бомбардиром в истории футбольного клуба «Ленинградец».

Вот и завершился долгий сезон во второй лиге, однако «Ленинградец» не смог добиться повышения в классе. «Питерец.ру» подводил итоги выступления «Ленинградца» на втором этапе «золотой» группы третьего футбольного дивизиона России. В 18-м туре коллектив из Ленобласти играл в Караваево с костромским «Спартаком» и сумел победить со счётом 1:0.

Незадолго до финиша сезона «Ленинградец» расстался с Вадимом Евсеевым и Ильшатом Файзуллиным: поводом стало крупное поражение от клуба «Машук-КМВ» (1:4), которое повлияло на итоговое распределение мест в группе «Золото». После этого обязанности главного тренера возложили на Александра Шмарко, но победить «Родину-2» не удалось – лишь ничья со счётом 2:2. В 16-м туре «Ленинградец» одолел «Кубань» (1:0), после чего случилось домашнее поражение во встрече с ульяновской «Волгой». И даже победа в заключительном туре над прямым конкурентом в лице костромского «Спартака» клубу из Ленобласти не помогла – только пятое место при равенстве очков с занявшими третье и четвёртое места «Машуком-КМВ» и астраханским «Волгарём».

Прямые путёвки в ФНЛ получили костромской «Спартак» и «Волга», а «Машук-КМВ» проведёт стыковые матчи. Пожелаем «Ленинградцу» удачи в следующем сезоне!




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