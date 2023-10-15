«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев

«Питерец.ру» не станет сильно критиковать футбольный клуб «Ленинградец» за поражение от «Алании» в гостях. Главных причин две – команда из Ленобласти играла с лидером ФНЛ, к тому же появились серьёзные кадровые проблемы.

Сайт «Ленинградца» по итогам матча с «Аланией» подчеркнул всю серьёзность в комплектовании заявки на матч 14-го тура первой лиги. Часть игроков не попала даже в запас, из-за чего в заявку на игру попали совсем молодые Никита Морозов и Максим Ортяшов. А место в воротах на этот раз занял 32-летний Андрей Зайцев, а сыгравший 10 матчей в текущем чемпионате ФНЛ Никита Карабашев наблюдал за матчем с «Аланией» со скамейки запасных.

Первый тайм завершился без забитых мячей: все атаки «Алании» разбивались об оборону «Ленинградца». Во второй половине встречи хороший момент не использовал Кирилл Колесниченко, после чего команде Олега Василенко удалось забить единственный в этом матче гол. Зайцев выручил, отбив два удара, но Вячеслав Кротов забил гол, ставший в итоге победным.

22 октября «Ленинградец» примет на своём поле «Нефтехимик» из Нижнекамска. Если «Ленинградец» (14 очков) находится в зоне вылета, то «Нефтехимик» (16 очков) пока занимает спасительное 14-е место. Этот матч нужно выиграть!