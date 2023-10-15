ента новостей

20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
18:08
«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш
17:33
Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
11:58
Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей
11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
22:41
Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков
17:33
В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей
17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
17:17
В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
12:47
В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента
12:32
На севере Петербурга двое злодеев избили прохожего
01:25
Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00
22:14
СКА одержал минимальную победу над минским «Динамо», а в центре внимания оказался набравший 2 очка Рендулич
19:25
Нейросеть сумела сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ
19:21
В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств
14:54
В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка
14:04
В садоводстве под Тосно у наркоплантатора изъяли более 8 кило каннабиса
13:10
«Вкусно — и точка» совместно с экоактивистами очистит от мусора берег Финского залива
13:05
В Петербурге впервые пройдет ИТ-конференция «Импульс Т1»
12:36
В Петербурге задержали подозреваемого в реабилитации нацизма в сети «Интернет»
12:26
Во Фрунзенском районе задержали похитителей автомобиля
12:14
В Красносельском районе столкнулись две иномарки, погиб водитель «Рено Логан»
12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
12:03
В центре Петербурга мужчине брызнули из баллончика в лицо и избили
11:56
В Невском районе квартиросъёмщик из Калужской области ограбил хозяйку квартиры
09:57
На Ладожском мосту на четыре дня перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга
09:49
В Невском районе подросток ударил мать ножом в грудь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев

«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев

0
11
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Сергей Кирьяков задействует уже третьего вратаря по ходу нынешнего сезона .

«Питерец.ру» не станет сильно критиковать футбольный клуб «Ленинградец» за поражение от «Алании» в гостях. Главных причин две – команда из Ленобласти играла с лидером ФНЛ, к тому же появились серьёзные кадровые проблемы.

Сайт «Ленинградца» по итогам матча с «Аланией» подчеркнул всю серьёзность в комплектовании заявки на матч 14-го тура первой лиги. Часть игроков не попала даже в запас, из-за чего в заявку на игру попали совсем молодые Никита Морозов и Максим Ортяшов. А место в воротах на этот раз занял 32-летний Андрей Зайцев, а сыгравший 10 матчей в текущем чемпионате ФНЛ Никита Карабашев наблюдал за матчем с «Аланией» со скамейки запасных.

Первый тайм завершился без забитых мячей: все атаки «Алании» разбивались об оборону «Ленинградца». Во второй половине встречи хороший момент не использовал Кирилл Колесниченко, после чего команде Олега Василенко удалось забить единственный в этом матче гол. Зайцев выручил, отбив два удара, но Вячеслав Кротов забил гол, ставший в итоге победным.

22 октября «Ленинградец» примет на своём поле «Нефтехимик» из Нижнекамска. Если «Ленинградец» (14 очков) находится в зоне вылета, то «Нефтехимик» (16 очков) пока занимает спасительное 14-е место. Этот матч нужно выиграть!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-10-2023, 21:36
«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев
16-07-2023, 21:47
«Ленинградец» стартовал в ФНЛ нулевой ничьей с «Арсеналом», следующий соперник – «Енисей»
21-08-2023, 15:18
После двух поражений подряд в ФНЛ «Ленинградец» сыграл вничью с лидером, обидно упустив победу в компенсированное время
2-04-2021, 00:00
«Ленинградец» разгромил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:0
18-09-2023, 02:25
Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский смог не пропустить в матче с «Ленинградцем»: после этой нулевой ничьей команда Сергея Кирьякова делит 14–15 места в ФНЛ
10-06-2022, 23:37
«Ленинградец» разгромил «Волну»: Сергея Кирьякова можно поздравить с тренерским успехом!

Происшествия на дорогах

0
123
Сегодня, 11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
0
90
Сегодня, 11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
0
88
Сегодня, 11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
0
197
Вчера, 17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
Наверх