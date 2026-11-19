15 ноября к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 68-летней ревизора-контролера автобуса, следующего по маршруту №176. Контролер рассказала стражам порядка, что около 11:05 неизвестный мужчина, находясь в салоне автобуса, в ходе конфликта пытался вытолкнуть ее из автобуса и ударил ногой в живот, после чего скрылся.

Спустя два дня сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его на проспекте Просвещения. Им оказался 41-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции, где в отношении него следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.