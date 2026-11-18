Утром 16 ноября, около 11:40 к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация об агрессивном посетителе в административном здании на проспекте Ленина.

Прибывшие на место происшествия полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии выяснили, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в одном из служебных помещений. Нарушитель выражался грубой нецензурной бранью, после чего схватил стоявший в холле огнетушитель и бросил его в помещении.

Мужчину задержали на месте происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.