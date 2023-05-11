«Ленинградец» слегка сбавил победный темп в матче с «Динамо-Вологда», итог – нулевая ничья

«Питерец.ру» давно не обращал внимания на футбольный клуб «Ленинградец», а между тем дела у команды Сергея Кирьякова идут прекрасно. Нулевая ничья в 7-м туре подгруппы «А» прервали солидную победную серию «Ленинградца»: были поочерёдно повержены те же вологодские динамовцы (3:0), ивановский «Текстильщик» (1:0), «Чертаново» (2:1), владимирское «Торпедо» (2:1) и костромской «Спартак» (2:0, дойдёт очередь и до московского!)

Главный тренер «Ленинградца» Кирьяков пользуясь всем известной истиной, что «выигрышный состав не меняют», выставил против вологодцев практически то же сочетание игроков, которое 5 мая одолело костромских спартаковцев (тогда голы забили Михаил Маркин и Владислав Микушин). «Ленинградец» имел преимущество и в первом, и во втором тайме – особенно старались Илья Воробьёв и Максим Бачинский. Итог игры – нулевая ничья при заметном преимуществе команды из Ленобласти. Потеря двух очков в игре с вологодцами никак не отразилась на турнирном положении «Ленинградца» - более чем комфортный десятиочковый отрыв от идущего вторым «Мурома» сохраняется.

Свой следующий матч «Ленинградец» проведёт 16 мая с «Текстильщиком» из Иваново. В этом сезоне «Лениградец» надеется на повышение в классе!