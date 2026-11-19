В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения завершился кинофестиваль, который более четверти века является главным событием года для вуза. В конкурсной программе было представлено 76 игровых, документальных и анимационных фильмов, 43 из которых было представлено в Конкурсе фильмов студентов СПбГИКиТ, 9 - в конкурсе дебютов вуза, 24 - в Международном конкурсе.
К организации и участию в кинофестивале привлечены многие преподаватели и студенты СПбГИКиТ, которые в конце календарного года могут увидеть и показать лучшие фильмы петербургской киношколы, принять участие в обсуждении этих картин и мастер-классах выдающихся деятелей киноиндустрии. В этом году на ПитерКИТе выступил американский режиссер-документалист Джон Митчелл Джонсон.
В рамках кинофестиваля прошли конкурс сценариев и продюсерский конкурс. Работу студентов-продюсеров оценивали: директор киностудии «Глобус-Фильм» Наталья Смирнова, главный фестивальный агент компании «Фестпро» Екатерина Качанова, кинопродюсер, директор по производству онлайн-кинотеатра «Иви», член экспертной комиссии АНО «Москино» Маргарита Мигранова, продюсер, исполнительный директор и партнёр кинокомпании «Аргон» Дарья Давыдова. В состав жюри конкурса сценариев вошли президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Алексей Алешковский, генеральный продюсер и сооснователь продюсерской компании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов и создатель и главный редактор печатных изданий «Антракт» и «Этажерка» Наталия Иванова.
Жюри отметило растущий профессионализм фильмов-участников кинофестиваля. Многих впечатлило разнообразие жанров, а также тот факт, что студенты работают на разрыв шаблона: создают необычный поворот сюжета, играют на контрасте между ожиданием и реальностью, чтобы сделать историю живее и интереснее.
Имена победителей были объявлены 18 ноября на торжественной церемонии награждения в Киноконцертном зале СПбГИКиТ.
Приз «Белое солнце» имени Эдуарда Александровича Розовского, 100-летию которого был посвящен ПитерКИТ-2026, был присужден за лучшую операторскую работу в игровом фильме «Другой берег» оператору Ирине Казак (мастерская кинооператорского искусства Н.В. Волкова, С.М. Ландо, И.А. Турухано, 3 курс).
Приз за лучший дебютный фильм имени основателя фестиваля Виктора Федоровича Семенюка вручили режиссеру Галине Медведевой (мастерская режиссуры игрового кино Л.А. Пляскина и В.Е. Захарова, 1 курс) за фильм «Мышечная память».
Приз имени Виктора Ивановича Мережко получил драматург Данила Кравец-Лопатин (мастерская драматургии Н.А. Милашкиной и А.А. Фёдоровой) за лучший сценарий фильма «Пятилап».
Приз за лучшую работу продюсера над фильмом «Один день жизни» вручили Виктории Кайгородцевой (мастерская продюсирования К.Д. Франчак, 3 курс).
В этом году мнение жюри и зрителей кинофестиваля совпало: наибольшее количество голосов гостей и основного жюри ПитерКИТа получил фильм «Мужики не танцуют». Гран-при вручили режиссёру Анастасии Шаповаловой (мастерская режиссуры игрового кино А.А. Сиверса и Т.В. Мельниковой, 3 курс) и всей творческой команде:
- авторам сценария Глебу Булатову (мастерская драматургии Н.А. Милашкиной и А.А. Федоровой, 3 курс), Анастасии Шаповаловой (мастерская режиссуры игрового кино А.А. Сиверса и Т.В. Мельниковой, 3 курс);
- звукорежиссёру Аделю Тунгушбаеву (мастерская звукорежиссуры С.С. Варцана, И.В. Терехова, 5 курс);
- продюсеру Илье Андрееву (мастерская продюсирования В.Э. Корхиной, Н.В. Сабельниковой, 3 курс).
С остальными победителями XXVI Международного кинофестиваля студенческих фильмов «ПитерКИТ» можно познакомиться на сайтах СПбГИКиТ и кинофестиваля, а также в официальной группе вуза и ПитерКИТа в ВК.