В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения завершился кинофестиваль, который более четверти века является главным событием года для вуза. В конкурсной программе было представлено 76 игровых, документальных и анимационных фильмов, 43 из которых было представлено в Конкурсе фильмов студентов СПбГИКиТ, 9 - в конкурсе дебютов вуза, 24 - в Международном конкурсе.

«ПитерКИТ проходит в Санкт-Петербурге в Год петербургской культуры. Город, в котором традиции и творческий поиск всегда шли рядом, вдохновляет на смелые художественные решения», - отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

К организации и участию в кинофестивале привлечены многие преподаватели и студенты СПбГИКиТ, которые в конце календарного года могут увидеть и показать лучшие фильмы петербургской киношколы, принять участие в обсуждении этих картин и мастер-классах выдающихся деятелей киноиндустрии. В этом году на ПитерКИТе выступил американский режиссер-документалист Джон Митчелл Джонсон.

«Нам есть чем гордиться, у нас учатся талантливые ребята, которые получают удовольствие от обучения в институте и снимают потрясающие фильмы. В этом году у нас очень профессиональное жюри. Нам удалось пригласить кинорежиссера Александра Велединского, киноведа, продюсера, генерального директора киностудии «Ленфильм» Дмитрия Давиденко. Нас знают, нас любят даже те люди, которые находятся далеко за океаном. Мы гордимся этим кинофестивалем», - отметил и.о.ректора СПбГИКиТ, председатель оргкомитета «ПитерКИТ» Виктор Татарский.

В рамках кинофестиваля прошли конкурс сценариев и продюсерский конкурс. Работу студентов-продюсеров оценивали: директор киностудии «Глобус-Фильм» Наталья Смирнова, главный фестивальный агент компании «Фестпро» Екатерина Качанова, кинопродюсер, директор по производству онлайн-кинотеатра «Иви», член экспертной комиссии АНО «Москино» Маргарита Мигранова, продюсер, исполнительный директор и партнёр кинокомпании «Аргон» Дарья Давыдова. В состав жюри конкурса сценариев вошли президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Алексей Алешковский, генеральный продюсер и сооснователь продюсерской компании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов и создатель и главный редактор печатных изданий «Антракт» и «Этажерка» Наталия Иванова.

Жюри отметило растущий профессионализм фильмов-участников кинофестиваля. Многих впечатлило разнообразие жанров, а также тот факт, что студенты работают на разрыв шаблона: создают необычный поворот сюжета, играют на контрасте между ожиданием и реальностью, чтобы сделать историю живее и интереснее.

Имена победителей были объявлены 18 ноября на торжественной церемонии награждения в Киноконцертном зале СПбГИКиТ.

Приз «Белое солнце» имени Эдуарда Александровича Розовского, 100-летию которого был посвящен ПитерКИТ-2026, был присужден за лучшую операторскую работу в игровом фильме «Другой берег» оператору Ирине Казак (мастерская кинооператорского искусства Н.В. Волкова, С.М. Ландо, И.А. Турухано, 3 курс).

Приз за лучший дебютный фильм имени основателя фестиваля Виктора Федоровича Семенюка вручили режиссеру Галине Медведевой (мастерская режиссуры игрового кино Л.А. Пляскина и В.Е. Захарова, 1 курс) за фильм «Мышечная память».

Приз имени Виктора Ивановича Мережко получил драматург Данила Кравец-Лопатин (мастерская драматургии Н.А. Милашкиной и А.А. Фёдоровой) за лучший сценарий фильма «Пятилап».

Приз за лучшую работу продюсера над фильмом «Один день жизни» вручили Виктории Кайгородцевой (мастерская продюсирования К.Д. Франчак, 3 курс).

В этом году мнение жюри и зрителей кинофестиваля совпало: наибольшее количество голосов гостей и основного жюри ПитерКИТа получил фильм «Мужики не танцуют». Гран-при вручили режиссёру Анастасии Шаповаловой (мастерская режиссуры игрового кино А.А. Сиверса и Т.В. Мельниковой, 3 курс) и всей творческой команде:

- авторам сценария Глебу Булатову (мастерская драматургии Н.А. Милашкиной и А.А. Федоровой, 3 курс), Анастасии Шаповаловой (мастерская режиссуры игрового кино А.А. Сиверса и Т.В. Мельниковой, 3 курс);

- звукорежиссёру Аделю Тунгушбаеву (мастерская звукорежиссуры С.С. Варцана, И.В. Терехова, 5 курс);

- продюсеру Илье Андрееву (мастерская продюсирования В.Э. Корхиной, Н.В. Сабельниковой, 3 курс).

С остальными победителями XXVI Международного кинофестиваля студенческих фильмов «ПитерКИТ» можно познакомиться на сайтах СПбГИКиТ и кинофестиваля, а также в официальной группе вуза и ПитерКИТа в ВК.