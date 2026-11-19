18 ноября в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий по возбужденному в октябре текущего года уголовному делу оперативники УНК ГУ МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Василеостровскому району Петербурга пресекли деятельность преступной группы, причастной к незаконному сбыту марихуаны на территории города и Ленинградской области. В этот день по адресам проживания в Петербурге полицейские задержали 36-летнего поставщика зеленого наркотика и двоих ранее судимых сбытчиков 34 и 32 лет.

В квартире по месту жительства поставщика оперативники в ходе обыска обнаружили наркотик марихуану общей массой 203 гр., электронные весы и упаковочный материал.

По другому его адресу в квартире, используемой им для культивирования наркосодержащего растения, обнаружено и изъято 191 гр. марихуаны и оборудование для культивирования.

В квартирах сбытчиков оперативниками также обнаружена и изъята марихуана общей массой 126 гр., электронные весы и упаковочный материал.

Следователи в отношении двоих подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в отношении сбытчика - по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантов поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности и иных участников преступной группы.