16 ноября около 12 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о краже товара в продовольственном магазине на Хасанской улице.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный взял с полки алкогольную продукцию и убежал, толкнув при этом сотрудницу магазина, попытавшуюся его остановить. Женщина с ушибами обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Ущерб, причиненный магазину, составил без малого 8 000 рублей.

Вечером того же дня злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска на проспекте Наставников. Любителем бесплатной выпивки оказался 39-летний вор-рецидивист неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.