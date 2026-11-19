Накануне утром, 18 ноября около 09:05 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о хищении автомобиля «Киа Спортэдж». Автомашина была припаркована возле дома 14 по Автомобильной улице в городе Всеволожск.

Прибывшие на место происшествия сртрудники Госавтоинспекции выяснили, что часом ранее неизвестный мужчина сел в вышеуказанный открытый и заведенный автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Материальный ущерб автовладельцу составил 1 800 000 рублей.

В этот же день, около 13:20 экипаж Госавтоинспекции на Лесопарковой улице в Петербурге по подозрению в причастности к указанному преступлению задержал 24-летнего молодого человека.

В отделе полиции он привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и направлен в помещение для административно-задержанных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения.