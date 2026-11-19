13 ноября около 20 часов к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение от продавца сетевого эконом-маркета на Исполкомовской улице в городе Приозерск, которая рассказала, что неизвестный мужчина, ударив ее, похитил 2 банки кофе на общую сумму 1 198 рублей и убежал.

18 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый.

Похищенное не изъято.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.