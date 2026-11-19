9 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 74-летнего жителя Брюсовской улицы, который рассказал стражам порядка, что с его карты в течение двух дней происходили несанкционированные списания денег за покупки в разных магазинах, которые он не совершал. Материальный ущерб составил 75 282 рублей. Как выяснилось, карту пенсионер ранее потерял.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Утром 18 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Правды города Ломоносов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в указанном преступлении 34-летнего местного жителя.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.