На этой неделе в издательстве «Питер» вышла новая книга Марики Бобковой (Коротаевой) – литературный сборник «Во-вторых, это правда». Автор также известна широкой общественности как эксперт в области стратегического управления и соорганизатор проекта федерального значения по комплексному развитию города Кронштадта – туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Свой литературный путь Марика начала в 2024 году с выходом первой книги «Во-первых, это красиво», написанной в формате «путевых заметок» между Москвой и Петербургом в разные годы.
Первыми читателями новой книги стали гости открытой презентации, которая состоялась 14 ноября в Доме книги «Зингер» в формате public talk. В рамках встречи Марика рассказала об истории создания сборника, который концептуально представляет собой серию внутренних монологов, написанных за последние полтора года, на понятные и близкие каждому темы. Это честные рассказы об отношениях с миром и с самим собой, о личном выборе и решениях, рефлексии и преодолении сложностей. На страницах книги автор объединяет исследовательский интерес к повседневности с ёмкими жизненными максимами, оставляя читателю пространство для размышлений. Один из лейтмотивов творчества Марики в целом – умение подходить к сложностям с юмором, поэтому стилистику книги отличает тонкая, местами хлёсткая ирония даже в описании обыденных ситуаций.
Сама Марика позиционирует себя не как писатель, а как «автор хорошо сформулированной мысли». Это подтверждает и формат новой книги: каждая из личных «дневниковых заметок» сама по себе представляет отдельный самодостаточный монолог, поэтому книгу не обязательно читать в хронологическом порядке – можно открыть её на любой странице и «забрать» понравившуюся мысль с собой.
В эпоху информационного шума и бесконечной гонки в онлайне автор стремится через истории и собственные наблюдения вернуть людей к самим себе, в настоящую жизнь. Поэтому книга «Во-вторых, это правда» похожа на разговор с человеком, который не даст универсального совета, но покажет на своём примере, как даже в отчаянных ситуациях находить светлую сторону и использовать её для поиска решений, учиться жить без оглядки на чужое мнение и любить без прогнозов.
Среди первых читателей книги – журналисты и общественные деятели, которые уже оставили свои первые отзывы:
Приобрести книгу Марики «Во-вторых, это правда» можно на сайте издательства «Питер», а также на ведущих российских маркетплейсах.