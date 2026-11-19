На этой неделе в издательстве «Питер» вышла новая книга Марики Бобковой (Коротаевой) – литературный сборник «Во-вторых, это правда». Автор также известна широкой общественности как эксперт в области стратегического управления и соорганизатор проекта федерального значения по комплексному развитию города Кронштадта – туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Свой литературный путь Марика начала в 2024 году с выходом первой книги «Во-первых, это красиво», написанной в формате «путевых заметок» между Москвой и Петербургом в разные годы.

Первыми читателями новой книги стали гости открытой презентации, которая состоялась 14 ноября в Доме книги «Зингер» в формате public talk. В рамках встречи Марика рассказала об истории создания сборника, который концептуально представляет собой серию внутренних монологов, написанных за последние полтора года, на понятные и близкие каждому темы. Это честные рассказы об отношениях с миром и с самим собой, о личном выборе и решениях, рефлексии и преодолении сложностей. На страницах книги автор объединяет исследовательский интерес к повседневности с ёмкими жизненными максимами, оставляя читателю пространство для размышлений. Один из лейтмотивов творчества Марики в целом – умение подходить к сложностям с юмором, поэтому стилистику книги отличает тонкая, местами хлёсткая ирония даже в описании обыденных ситуаций.

Сама Марика позиционирует себя не как писатель, а как «автор хорошо сформулированной мысли». Это подтверждает и формат новой книги: каждая из личных «дневниковых заметок» сама по себе представляет отдельный самодостаточный монолог, поэтому книгу не обязательно читать в хронологическом порядке – можно открыть её на любой странице и «забрать» понравившуюся мысль с собой.

В эпоху информационного шума и бесконечной гонки в онлайне автор стремится через истории и собственные наблюдения вернуть людей к самим себе, в настоящую жизнь. Поэтому книга «Во-вторых, это правда» похожа на разговор с человеком, который не даст универсального совета, но покажет на своём примере, как даже в отчаянных ситуациях находить светлую сторону и использовать её для поиска решений, учиться жить без оглядки на чужое мнение и любить без прогнозов.

Среди первых читателей книги – журналисты и общественные деятели, которые уже оставили свои первые отзывы:

«О личном писать сложно. Это даже сложнее, чем вообще писать — что тоже непросто. О себе можно говорить со стыдом, а можно с восторгом — так тоже бывает. Марика Бобкова пишет о себе и о своём с прикровенным трепетом, как бы стесняясь. А о людях — самых разных — с интересом и любовью. Получается хорошо: и красиво, и правда», – Владимир Легойда, российский общественный и церковный деятель, педагог, журналист, главный редактор журнала «Фома».

«Эта книга — про то, как не дать твоему внутреннему самураю совершить харакири, а вместо этого заказать саке и улыбнуться. «Во-вторых, это правда» — это сборник достаточно лаконичных (но есть и лонгриды!) и точных размышлений о жизни, любви и умении не оглядываться на чужое мнение. Ощущается как разговор с человеком, который прошёл через многое и теперь имеет право сказать: «Не перегружай события важностью. Получилось — отлично. Не получилось — это опыт, идём дальше», - Юлия Суслова, главный редактор специальных проектов издания Собака.ru.

«Для меня хорошая книга — это всегда возможность чуть лучше понять себя и людей рядом. Здесь много очень разных историй — о любви, дружбе, выборе, городах, радости, потерях, — но за каждой стоит что-то узнаваемое и настоящее. Где-то хочется улыбнуться, где-то поспорить, а где-то остановиться и подумать. И, мне кажется, именно такие книги остаются с нами надолго», - Мария Третьякова, телеведущая, член Союза журналистов России, автор книг.

Приобрести книгу Марики «Во-вторых, это правда» можно на сайте издательства «Питер», а также на ведущих российских маркетплейсах.