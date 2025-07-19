Состоялись два матча 1-го тура чемпионата России по футболу – 2025/2026: «Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью, а «Локомотив» крупно победил «Сочи»

Вот и стартовал чемпионат России по футболу: «Питерец.ру» дождался завершения второго матча дня, чтобы были поводы для сравнения. Официально новый футбольный сезон в высшем дивизионе российского футбола начался со стартового свистка арбитра Ранэля Зиякова встречи между тольяттинским «Акроном» и самарскими «Крыльями Советов» (матч проходил в Жигулёвске).

В составе «Акрона» поклонникам «Зенита» прекрасно знаком Артём Дзюба: 36-летний форвард отбегал все 90 минут, но забить не смог. Автором первого гола чемпионата РПЛ – 2025/2026 стал тольяттинский румын Йонуц Неделчару, отличившийся прямо перед перерывом. Но самарцы сумели отыграться и завоевать гостевую ничью – 1:1.

Новичок РПЛ «Сочи» продержался 80 минут против «Локомотива» и буквально рухнул в концовке матча на «РЖД Арене», трижды пропустив на 81-й (отличился Александр Руденко), 83-й (с передачи того же Руденко забил Дмитрий Воробьёв) и 87-й минуте, когда точку в матче поставил точный удар Зелимхана Бакаева.

Так железнодорожники стали авторами первой крупной победы этого сезона, а голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин заработал «сухарь» – важный аргумент в споре с Ильёй Лантратовым за место в стартовом составе команды Михаила Галактионова.