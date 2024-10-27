«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в 13-м туре чемпионата РПЛ, голы забили Мостовой и Батраков

Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу начался с матча в Нижнем Новгороде, где «Спартак» со счётом 2:0 одолел «Пари НН». После этого архирезультативно сыграли «Химки» и московское «Динамо»: фаворит победил со счётом 4:3, автором победного гола в составе динамовцев стал камерунец Нгамалё. Но главным поединком воскресенья «Питерец.ру» безусловно считал встречу «Зенита» и «Локомотива».

Вендел вышел в стартовом составе «сине-бело-голубых», несмотря на проблемы с бедром, а группу атаки составили Клаудиньо, Гонду, Мостовой и Кассьерра. Прямо перед перерывом «Локомотив» мог открыть счёт, но Воробьёв не попал в створ ворот Латышонка. А вскоре после начала второго тайма «Зенит» забил: в комбинации, завершившейся точным ударом Мостового, приняли участие Вендел и Клаудиньо. Если бы Алип смог удвоить преимущество петербуржцев, то «Зенит» наверняка сумел бы одержать важную победу.

Однако железнодорожники отыгрались: Пиняев помог отличиться Батракову, и счёт 1:1 не изменился до финального свистка Сергея Карасёва. 13-й тур завершится матчем в Самаре, где «Крылья Советов» примут «Краснодар», который пока делит с «Зенитом» лидерство в РПЛ – «Быки» уже имеют 30 очков, столько же набрал и «Зенит».