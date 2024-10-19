«Зенит» забил пять безответных мячей «Акрону» в матче 12-го тура чемпионата РПЛ, Мостовой сделал дубль

В пятницу двумя матчами стартовал 12-й тур чемпионата России по футболу: «Питерец.ру» заметил, что в каждом из этих поединков было забито по пять мячей. Но если во встрече «Ахмата» и «Факела» борьба была равной: грозненцы дважды выходили вперёд, но победа со счётом 3:2 досталась воронежцам, то «Зенит» просто разгромил «Акрон».

Героем первого тайма стал Андрей Мостовой, который сначала открыл счёт на 16-й минуте, а незадолго до перерыва забил снова. Третий гол «Зенита» в ворота Сергея Волкова получился легионерским: атаку разгоняли Вендел и Дуглас Сантос, а поразил ворота Волкова Матео Кассьерра. Колумбийский форвард «сине-бело-голубых» забил «Акрону» свой пятый мяч в чемпионате.

После перерыва матч по сути доигрывался, и коллектив Сергея Семака воспользовался возможностью превратить крупный счёт в разгромный. Лусиано Гонду догнал Кассьерру по забитым в первенстве России мячам (при этом аргентинец сыграл меньше матчей), автором пятого мяча в составе победителей стал Артур.

Набрав 29 очков после 12 матчей, «Зенит» возглавил таблицу РПЛ. Перегнать петербургскую команду могут «Краснодар» и «Локомотив», если одержат победы. «Быки» сыграют в гостях со «Спартаком», соперником железнодорожников станут «Химки».