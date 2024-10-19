ента новостей

00:56
«СКА-Нева» и «Горняк-УГМК» выдали результативный матч чемпионата ВХЛ в «Хоккейном городе»: Владислав Романов сделал хет-трик, а победили гости в овертайме
00:34
«Зенит» забил пять безответных мячей «Акрону» в матче 12-го тура чемпионата РПЛ, Мостовой сделал дубль
22:09
На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых
20:58
V Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в Тихвине завершился в День Покрова Божией Матери
20:57
В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией
15:17
Выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»
12:50
В России появится аналог Apple Pay
12:48
В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии
12:27
В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика
12:22
В Петербурге рецидивист порезал ножом хозяйку - квартиросдатчицу
12:08
Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте
12:04
В Петербурге задержали, подозреваемого в организации драки в троллейбусе
11:14
Завтра субботник!
10:42
Петербуржцы охотно едут на Дальний Восток
09:42
Продолжают проверять мигрантов
09:13
Налаживаем грузоперевозки с Африкой
02:26
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков занял третье место в чемпионате России по быстрым шахматам в Сочи, отстав от ставшего победителем Никиты Афанасьева на пол-очка
22:55
СКА в овертайме победил ЦСКА 5:4, такой же результат повторили «Торпедо» и «Нефтехимик», а в матче «Авангарда» и «Спартака» было заброшено 11 шайб
22:38
Волейбольное «Динамо-ЛО» проиграло в пяти сетах клубу «Факел Ямал», но сумело выйти в следующий раунд Кубка России
18:36
Единороссам поставили задачу
17:50
Летний турпоток увеличился
17:48
В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций
16:24
В Петербурге росгвардейцы обнаружили клад монет на дне Фонтанки
13:05
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувшего пенсионерку с Варшавской улицы
12:58
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников с Парнаса
12:47
В Петербурге поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Туристской улицы
12:40
Американский измеритель скорости интернета SpeedTest хотят запретить в России
12:36
Законопроект о блокировке сайтов незаконных услуг для мигрантов рассмотрят на следующей неделе
12:33
Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно
12:30
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Заневского проспекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» забил пять безответных мячей «Акрону» в матче 12-го тура чемпионата РПЛ, Мостовой сделал дубль

«Зенит» забил пять безответных мячей «Акрону» в матче 12-го тура чемпионата РПЛ, Мостовой сделал дубль

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Помимо Андрея Мостового отличились Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

В пятницу двумя матчами стартовал 12-й тур чемпионата России по футболу: «Питерец.ру» заметил, что в каждом из этих поединков было забито по пять мячей. Но если во встрече «Ахмата» и «Факела» борьба была равной: грозненцы дважды выходили вперёд, но победа со счётом 3:2 досталась воронежцам, то «Зенит» просто разгромил «Акрон».

Героем первого тайма стал Андрей Мостовой, который сначала открыл счёт на 16-й минуте, а незадолго до перерыва забил снова. Третий гол «Зенита» в ворота Сергея Волкова получился легионерским: атаку разгоняли Вендел и Дуглас Сантос, а поразил ворота Волкова Матео Кассьерра. Колумбийский форвард «сине-бело-голубых» забил «Акрону» свой пятый мяч в чемпионате.

После перерыва матч по сути доигрывался, и коллектив Сергея Семака воспользовался возможностью превратить крупный счёт в разгромный. Лусиано Гонду догнал Кассьерру по забитым в первенстве России мячам (при этом аргентинец сыграл меньше матчей), автором пятого мяча в составе победителей стал Артур.

Набрав 29 очков после 12 матчей, «Зенит» возглавил таблицу РПЛ. Перегнать петербургскую команду могут «Краснодар» и «Локомотив», если одержат победы. «Быки» сыграют в гостях со «Спартаком», соперником железнодорожников станут «Химки».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-11-2023, 00:32
Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра
11-10-2022, 12:47
«Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России
26-08-2023, 20:32
6-й тур РПЛ: «Зенит» разгромил «Урал» со счётом 4:0, а «Рубин» спасся в матче с «Динамо» – 2:2
4-08-2024, 01:48
Максим Глушенков сделал хет-трик, а «Зенит» Сергея Семака разгромил «Ростов» Валерия Карпина со счётом 5:0
20-05-2024, 01:41
Колумбиец Кассьерра забил пять голов, а «Зенит» победил «Ахмат» и продолжает борьбу за золото!
3-12-2023, 20:05
«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в мачте 17-го тура чемпионата РПЛ, при этом Кержаков забил в свои ворота

Происшествия на дорогах

0
71
Вчера, 22:09
На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых
0
105
Вчера, 12:27
В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика
0
140
17-10-2024, 12:17
В Ломоносовском районе водитель «Шкоды Фабия» погиб вылетев в кювет
0
186
16-10-2024, 11:48
В Сестрорецке курьер на велосипеде сбил 5-летнего мальчика
Наверх