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Питерец.ру » Спорт » После победы над «Зенитом» «Локомотив» в 18-м туре чемпионата Российской Премьер-лиги победил «Урал» при температуре ниже -10 градусов

После победы над «Зенитом» «Локомотив» в 18-м туре чемпионата Российской Премьер-лиги победил «Урал» при температуре ниже -10 градусов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Морозный футбол на «РЖД Арене» подарил зрителям гол ... Морозова.

Посмотрев протокол открывшего программу 18-го тура чемпионата РПЛ матча «Локомотива» и «Урала», «Питерец.ру» нашёл каламбур: на морозе (температура была -12, если не ниже!) гол забил игрок хозяев поля по фамилии Морозов. В предыдущем туре «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1), и коллектив Михаила Галактионова явно собирался выиграть и следующий календарный матч, несмотря на погоду.

Главный тренер железнодорожников внёс два изменения в состав своей команды по сравнению с победным матчем с «сине-бело-голубыми»: вместо Карпукаса и Пиняева с первых минут против «Урала» вышли Миранчук и Баринов. На острие атаки «Локомотива» снова был Дзюба – и снова не сумел забить. Однако полезное атакующее действие Дзюба всё-таки совершил, отметившись голевой передачей на Тихнизяна при счёте 1:0 в пользу «Локомотива».

Автором победного гола стал защитник Евгений Морозов, который до этого не забивал в чемпионате России – 2023/2024. Удар Морозова после розыгрыша углового был таким, что у голкипера уральцев Помазуна отбить этот мяч шансов просто не было. Был в этом матче и комический момент: голкипер «Локомотива» Лантратов повздорил с собственным защитником Фассоном. Неужели захотелось славы Бэтти и Ле Со из «Блэкберна»?

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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