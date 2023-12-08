После победы над «Зенитом» «Локомотив» в 18-м туре чемпионата Российской Премьер-лиги победил «Урал» при температуре ниже -10 градусов

Посмотрев протокол открывшего программу 18-го тура чемпионата РПЛ матча «Локомотива» и «Урала», «Питерец.ру» нашёл каламбур: на морозе (температура была -12, если не ниже!) гол забил игрок хозяев поля по фамилии Морозов. В предыдущем туре «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1), и коллектив Михаила Галактионова явно собирался выиграть и следующий календарный матч, несмотря на погоду.

Главный тренер железнодорожников внёс два изменения в состав своей команды по сравнению с победным матчем с «сине-бело-голубыми»: вместо Карпукаса и Пиняева с первых минут против «Урала» вышли Миранчук и Баринов. На острие атаки «Локомотива» снова был Дзюба – и снова не сумел забить. Однако полезное атакующее действие Дзюба всё-таки совершил, отметившись голевой передачей на Тихнизяна при счёте 1:0 в пользу «Локомотива».

Автором победного гола стал защитник Евгений Морозов, который до этого не забивал в чемпионате России – 2023/2024. Удар Морозова после розыгрыша углового был таким, что у голкипера уральцев Помазуна отбить этот мяч шансов просто не было. Был в этом матче и комический момент: голкипер «Локомотива» Лантратов повздорил с собственным защитником Фассоном. Неужели захотелось славы Бэтти и Ле Со из «Блэкберна»?