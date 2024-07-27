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Питерец.ру » Спорт » Победой «Ростова» в Самаре начался 2-й тур чемпионата России по футболу: Роналдо порадовал Карпина голевой передачей

Победой «Ростова» в Самаре начался 2-й тур чемпионата России по футболу: Роналдо порадовал Карпина голевой передачей

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
pfcks.ru
«Крылья Советов» на три гола ростовчан ответили лишь одним точным ударом, который нанёс Ороско.

Вот и начался 2-й тур первенства РПЛ: «Питерец.ру» не удивился победе «Ростова» над «Крыльями Советов» в гостях, после которой коллектив Валерия Карпина временно возглавил турнирную таблицу. В стартовом туре «Крылья Советов» были разбиты на своём поле «Зенитом», и вот команда Игоря Осинькина проиграла и второй подряд домашний матч в сезоне – 2024/2025. А впереди у самарской команды – ещё и гостевой матч со «Спартаком» 5 августа, который тоже может не принести очков в пустую копилку «Крылышек».

В матче с «Ростовом» хозяева забили прямо перед перерывом, но трибуны «Солидарность Арены» этот гол не порадовал: Александр Солдатенков поразил собственные ворота. Самарский голкипер Ломаев не сумел предотвратить автогол, и на перерыв в хорошем настроении отправились только ростовчане.

Во втором тайме «Крылья Советов» пытались создать напряжение у ворот Ятимова, но забили снова гости: бразильский болгарин Роналдо снабдил точной передачей Егора Голенкова – 0:2 на 63-й минуте. Минутная расслабленность стоила ростовчанам пропущенного гола: это Франко Ороско сумел добить мяч в ворота Якимова после дальнего удара. Но вскоре гости забили снова: Андрей Лангович установил итоговый счёт 3:1 в пользу «Ростова» на 73-й минуте.

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