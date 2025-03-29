22-й тур чемпионата РПЛ начался с разгромного поражения «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов» со счётом 1:5

Сенсацией завершился первый матч очередного тура чемпионата России по футболу: «Локомотив» потерпел сокрушительное поражение от «Крыльев Советов» на самарской «Солидарность Арене». «Питерец.ру» заглянул в личную статистику встреч московских железнодорожников и коллектива из Самары: здесь явный перевес у «Локомотива».

Однако дебют матча оказался для москвичей обескураживающим: хорватский австриец Доминик Ороз открыл счёт уже на 2-й минуте, а на 4-й в ворота Ильи Лантратова залетел и второй гол после точного удара хорошо знакомого торсиде «Зенита» Ивана Сергеева. На 32-й минуте тёзка Сергеева Олейников довёл преимущество хозяев поля в счёте до крупного, отличившись с передачи Николая Рассказова.

А перед перерывом окончательно испортил настроение игрокам «Локомотива» Бэйл, только не Гарет, а Гленн – голландский легионер самарского клуба. Сложно даже представить, что сказал главный тренер гостей Михаил Галактионов своей команде в перерыве при счёте 0:4 на табло. «Локомотив» провёл тройную замену, но второй тайм начался с пятого гола в ворота Лантратова: это Сергеев сделал дубль, забив с передачи Олейникова. До финального свистка Бэйл забил в свои ворота, установив итоговый счёт – 5:1 в пользу «Крыльев».







