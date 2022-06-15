Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита», а Владимир Федотов – главным тренером ЦСКА

В московском «Спартаке» идёт очередная перестройка, в результате которой столичному клубу даже не пригодился Зелимхан Бакаев. «Питерец.ру» отмечает, что Бакаев – это спартаковский воспитанник, провёл за «красно-белых» более 100 официальных матчей, но спартаковскому менеджменту такие игроки, как выяснилось, не нужны.

«Зенит» не упустил возможность предложить Бакаеву контракт. Генеральный директор петербургской команды Александр Медведев сообщил, что соглашение между клубом и Бакаевым подписано по схеме «3+1». Бакаев пополнит ряды футболистов, выступавших и за «Зенит», и за «Спартак», к таким у фанатов обеих команд особое отношение.

Московский ЦСКА тем временем определился с новым главным тренером, которым стал Владимир Федотов. В бытность игроком Федотов был капитаном «Уралмаша» в первой половине 90-х, когда уральский клуб выступал в высшей лиге. Большого тренерского успеха Федотов добился в прошедшем сезоне, когда именно под его руководством футбольный клуб «Сочи» стал обладателем серебряных медалей чемпионата РПЛ.