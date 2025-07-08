ента новостей

01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
23:02
Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой
19:44
Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России
13:43
Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда
13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
13:28
В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений
11:55
В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту
11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
11:08
В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов
11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
11:03
На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков
09:17
БРИКС становится влиятельнее G7
08:52
Ювелиры Петербурга увеличили объемы продаж
08:46
Кибермошенники добрались до петербургских абитуриентов
08:33
Образование стало менее доступным?
01:05
С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья
20:46
Россияне Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в 1/4 финала Уимблдона в одиночном разряде
22:54
Победительницей женской шахматной Высшей лиги стала петербурженка Анастасия Боднарук, набравшая 7 очков из 9
22:38
Петербургский шахматист Сергей Лобанов сумел пробиться в Суперфинал чемпионата России, заняв 5-е место в Высшей лиге
20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
20:05
В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
18:17
Уимблдон – 2025: Хачанов выиграл матч-триллер у Боржеша, Рублёв сыграет с Алькарасом, а Павлюченкова одержала волевую победу над Осакой
15:33
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения на основном ходу и одну на съезде
10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:39
На улице Стойкости ликвидирован притон для занятия проституцией
10:35
Полицейские задержали "дропа" из Кузбасса, обманувшего пенсионера из Пушкина
10:30
Жители Петербурга оценили свои финансовые потери
10:12
Каковы последствия шторма в Петербурге
10:02
Визиты Путина были частыми
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми

Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Шахматистка из ЮАР Шарлиз ван Зиль на этот раз не играет, а освещает Кубок мира по шахматам.

В Батуми прошёл второй игровой день женского Кубка мира по шахматам. Все три российские участницы предварительного раунда задачу выполнили – попали в следующий раунд. Увереннее всех разделалась со своей соперницей 16-летняя Анна Шухман: участница Суперфинала в Царском Селе выиграла обе классические партии у филиппинки Руэль Канино и теперь сыграет с Элис Ли из США.

Серебряный призёр барнаульского Суперфинала Дарья Чарочкина добилась столь нужной ничьей во второй партии матча с Полин Гишар из Франции и выиграла с общим счётом 1,5:0,5. «Питерец.ру» будет очень раз, если Чарочкина пройдёт и входящую в десятку рейтинг-фаворитов турнира Нану Дзагнидзе, но шахматистка из Грузии – явный фаворит этой пары.

Пятикратная чемпионка России Валентина Гунина после ничьей в первой партии обыграла новозеландку Изабель Юсюань Нин. Соперница Гуниной определится в противостоянии Говхар Бейдуллаевой (Азербайджан) и Анахиты Захедифар (Иран).

Действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина сыграет с Меруерт Камалиденовой (Казахстан). Пока ждут своих оппоненток ещё две российские участницы батумского турнира – Екатерина Лагно и Полина Шувалова. Финалистка Кубка мира в Баку Нургюль Салимова выиграла свой матч 2:0.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 01:05
С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья
5-07-2025, 01:47
5 июля в Батуми начнётся Кубок мира: в турнире принимают участие шесть российских шахматисток – Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Чарочкина и Шухман
26-08-2024, 17:15
В 9-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова победила Екатерину Лагно, а петербурженка Ольга Карманова добилась ничьей в партии с Натальей Погониной
3-08-2023, 20:16
На Кубке мира по шахматам в Баку прошли в 1/16 финала россиянки Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
10-10-2023, 01:21
Рейтинг-фаворит женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова в 8-м туре победила Екатерину Гольцеву и отстаёт от Ольги Баделько на 1,5 очка
10-08-2023, 00:30
На женском Кубке мира по шахматам началась 1/8 финала: чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь и россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова завершили первые партии своих матчей вничью

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
5-07-2025, 20:05
В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
5-07-2025, 10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
Наверх