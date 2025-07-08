Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми

В Батуми прошёл второй игровой день женского Кубка мира по шахматам. Все три российские участницы предварительного раунда задачу выполнили – попали в следующий раунд. Увереннее всех разделалась со своей соперницей 16-летняя Анна Шухман: участница Суперфинала в Царском Селе выиграла обе классические партии у филиппинки Руэль Канино и теперь сыграет с Элис Ли из США.

Серебряный призёр барнаульского Суперфинала Дарья Чарочкина добилась столь нужной ничьей во второй партии матча с Полин Гишар из Франции и выиграла с общим счётом 1,5:0,5. «Питерец.ру» будет очень раз, если Чарочкина пройдёт и входящую в десятку рейтинг-фаворитов турнира Нану Дзагнидзе, но шахматистка из Грузии – явный фаворит этой пары.

Пятикратная чемпионка России Валентина Гунина после ничьей в первой партии обыграла новозеландку Изабель Юсюань Нин. Соперница Гуниной определится в противостоянии Говхар Бейдуллаевой (Азербайджан) и Анахиты Захедифар (Иран).

Действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина сыграет с Меруерт Камалиденовой (Казахстан). Пока ждут своих оппоненток ещё две российские участницы батумского турнира – Екатерина Лагно и Полина Шувалова. Финалистка Кубка мира в Баку Нургюль Салимова выиграла свой матч 2:0.