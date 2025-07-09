Александра Горячкина и Дарья Чарочкина проиграли первые партии своих матчей 1/64 финала Кубка мира, ещё три российские шахматистки – выиграли

Партия действующей обладательницы Кубка мира по шахматам Александры Горячкиной и Меруерт Камалиденовой из Казахстана заняла центральное место в организованное ФИДЕ онлайн-трансляции. Игравшая белыми Камалиденова начала с хода королевской пешки – испанская партия. Россиянка попала под атаку, которая привела к нестандартному эндшпилю. На 43-м ходу соперница предоставила Горячкиной отличный шанс на уравнение, однако сразу же ошиблись и чёрные. На 59-м ходу Горячкина признала своё поражение – так произошла самая громкая пока сенсация турнира в Батуми. Отступать Горячкиной некуда: нужно во что бы то ни стало побеждать белыми во второй партии, чтобы добиться тай-брейка.

Проиграла и Дарья Чарочкина: сказался более высокий рейтинг соперницы – шахматистки из Грузии Наны Дзагнидзе. Чемпионка России Екатерина Лагно не сумела реализовать белый цвет против Анастасии Аврамиду (Греция). Ещё три российские участницы одержали победы.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Валентине Гуниной пришлось выправлять позицию в партии с Анахитой Захедифар: помогли промахи иранской шахматистки. Полина Шувалова смогла использовать ошибку Гюльнар Мамедовой из Азербайджана и повести 1:0. Анна Шухман победила Элис Ли (США).