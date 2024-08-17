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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова с ничьей начала Суперфинал чемпионата России в Барнауле, а победы в стартовом туре одержали Лея Гарифуллина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря

Петербургская шахматистка Ольга Карманова с ничьей начала Суперфинал чемпионата России в Барнауле, а победы в стартовом туре одержали Лея Гарифуллина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Долго не игравшая Ольга Гиря сумела выиграть партию у Валентины Гуниной, начав с приобретения лишней пешки.

«Питерец.ру» удивлён тому, что два значимых события в мире отечественных шахмат барнаульский Суперфинал и фестиваль «Петербургское лето» в Северной столице начались одновременно. В Барнауле более результативным стал первый тур женского четвертьфинала, в котором чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова сыграла вничью с Дарьей Чарочкиной.

А победить на старте удалось трём шахматисткам – Екатерине Лагно, Лее Гарифуллиной и Ольге Гире, которые и возглавили турнирную таблицу Суперфинала. Супруга Александра Грищука повергла действующую чемпионку России Баиру Кованову, сразу дав понять – на этот раз уровень конкуренции будет выше, чем в Царском Селе. Победительница командного чемпионата России в Сочи в составе «Сима-ленд» Лея Гарифуллина чёрными выиграла партию у двукратной чемпионки России Натальи Погониной. А вернувшаяся к соревновательной практике после перерыва Ольга Гиря смогла выиграть у Валентины Гуниной.

Ещё две партии первого тура завершились вничью. Обладательница Кубка мира Александра Горячкина не использовала белый цвет против своей землячки Полины Шуваловой. Миром разошлись и пробившиеся в Суперфинал через Высшую лигу Дарья Войт и Екатерина Гольцева.

Следующая соперница Кармановой – Шувалова.


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