Петербургская шахматистка Ольга Карманова с ничьей начала Суперфинал чемпионата России в Барнауле, а победы в стартовом туре одержали Лея Гарифуллина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря

«Питерец.ру» удивлён тому, что два значимых события в мире отечественных шахмат – барнаульский Суперфинал и фестиваль «Петербургское лето» в Северной столице – начались одновременно. В Барнауле более результативным стал первый тур женского четвертьфинала, в котором чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова сыграла вничью с Дарьей Чарочкиной.

А победить на старте удалось трём шахматисткам – Екатерине Лагно, Лее Гарифуллиной и Ольге Гире, которые и возглавили турнирную таблицу Суперфинала. Супруга Александра Грищука повергла действующую чемпионку России Баиру Кованову, сразу дав понять – на этот раз уровень конкуренции будет выше, чем в Царском Селе. Победительница командного чемпионата России в Сочи в составе «Сима-ленд» Лея Гарифуллина чёрными выиграла партию у двукратной чемпионки России Натальи Погониной. А вернувшаяся к соревновательной практике после перерыва Ольга Гиря смогла выиграть у Валентины Гуниной.

Ещё две партии первого тура завершились вничью. Обладательница Кубка мира Александра Горячкина не использовала белый цвет против своей землячки Полины Шуваловой. Миром разошлись и пробившиеся в Суперфинал через Высшую лигу Дарья Войт и Екатерина Гольцева.

Следующая соперница Кармановой – Шувалова.



