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Питерец.ру » Спорт » Россиянка Екатерина Лагно единолично лидирует на женском шахматном супертурнире в Монако, набрав 3 очка за 4 тура

Россиянка Екатерина Лагно единолично лидирует на женском шахматном супертурнире в Монако, набрав 3 очка за 4 тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
В очередном туре супруга гроссмейстера Александра Грищука переиграла Элизабет Пётц из Германии.

Соперница российской шахматистки Екатерины Лагно в 4-м туре представительного турнира в Монако – дочь одного из сильнейших гроссмейстеров ГДР Томаса Пётца Элизабет. Игравшая белыми Лагно (на фото) быстро лишила соперницу рокировки, прижав чёрного короля к восьмой горизонтали. К 22-му ходу позиция в партии Лагно – Пётц напоминала времена Лабурдоннэ.

Победить Лагно помогло энергичное продвижение пешки по линии «е»: соперница российской шахматистки признала своё поражение на 37-м ходу. Победа в 4-м туре позволила Лагно набрать уже 3 очка – а это 75%, прекрасный результат. Лагно возглавила таблицу турнира в Монако, а в следующем туре её соперницей станет участница из Монголии Монгонтуул.

«Питерец.ру» не удивлён, что вторая подряд партия с участием Александры Горячкиной продолжалась более 90 ходов. Известно, что коротких партий в карьере Александры «не бывает»: ярким исключением была мгновенная ничья с Дарьей Чарочкиной в прошлогоднем Суперфинале чемпионата России в Барнауле.

А в 4-м туре турнира в Монако Горячкиной противостояла её постоянна соперница – Тань Чжунъи из КНР. Итог партии – ничья на 93-м ходу: Горячкина набрала 2 очка и делит 5–6 места с экс-чемпионкой мира Александрой Костенюк.

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