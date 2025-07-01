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Питерец.ру » Спорт » В 5-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Дмитрий Кокарев победил Ярослава Ремизова в «уральском дерби», а лидирует Павел Понкратов – 4 очка

В 5-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Дмитрий Кокарев победил Ярослава Ремизова в «уральском дерби», а лидирует Павел Понкратов – 4 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Петербуржцы Алексей Гоганов и Кирилл Шубин согласились на ничью на 58-м ходу.

В своеобразном дерби сошлись в 5-м туре Высшей лиги, продолжающейся в Липецке, свердловский гроссмейстер Дмитрий Кокарев и его более молодой оппонент – челябинский международный мастер Ярослав Ремизов. Когда соперники уже на 14-м ходу разменяли ферзей, «Питерец.ру» предположил, что дело идёт к ничьей. Но не тут-то было: Кокарев продемонстрировал эндшпильную технику и вынудил Ремизова капитулировать на 48-м ходу. Победив сегодня, Кокарев набрал 3,5 очка и теперь входит в десятку шахматистов, преследующих лидера – московского гроссмейстера Павла Понкратова, у которого 4 очка после ничьей белыми с земляком Вадимом Звягинцевым.

По 3,5 очка набрали и два петербургских гроссмейстера – сыгравший вничью с москвичом Евгением Наером Сергей Лобанов и победивший Артёма Постникова из Приморья Константин Сакаев. Благодаря победам в этом туре те же 3,5 очка – у Алексея Гребнева (Самарская область) и Никиты Афанасьева (Краснодарский край).

Продолжает всплывать со дна турнирной таблицы гроссмейстер из города на Неве Евгений Левин. Две победы подряд – и Левин уже догнал Алексея Гоганова и Кирилла Шубина (у всех – по 3 очка). Никита Шемякинский в этом туре победил Александра Кульнева и набрал 2 очка.



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