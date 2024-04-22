Женский претендентский турнир в Торонто завершился убедительной победой экс-чемпионки мира по шахматам Тань Чжунъи из КНР

Вопрос о победительнице претендентского турнира в Торонто решился досрочно: китаянка Тань Чжунъи лидировала настолько уверенно, что закономерно победила. Её итоговые показатели впечатляют – 9 очков из 14 (у Александры Горячкиной на подобном турнире в Казани в 2019 году было на пол-очка больше). Тань Чжунъи потерпела лишь одно поражение – в 8-м туре от своей соотечественницы Лэи Тинцзэ, и теперь именно экс-чемпинка мира поборется с действующей шахматной королевой Цзюй Вэнцзюнь в матче за титул.

В 14-м туре было зафиксировано два результативных исхода, и в обеих партиях победили участницы из Индии: Хампи Конеру победила Лэи Тинцзэ, а Рамешбабу Вайшали выиграла у Екатерины Лагно. В итоге именно пребывавшая весь турнир в тени 37-летняя Конеру сумела по коэффициенту получить почётное «серебро», набрав 7,5 очков. Столько же – в активе Лэи Тинцзэ и прекрасно проведшей турнира Вайшали: «бронза» досталась Ли Тинцзэ.

Горячкина заняла пятое место, набрав «полтинник» (50 % очков), Лагно – шестое (6,5 очков). «Питерец.ру» не согласен с российским шахматным функционером Смагиным, уже заявившим, что обе российские шахматистки в Торонто после поражений в важнейших партиях «сникли, а Горячкина совсем бросила играть».