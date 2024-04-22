ента новостей

15:57
Женский претендентский турнир в Торонто завершился убедительной победой экс-чемпионки мира по шахматам Тань Чжунъи из КНР
15:28
Индийский шахматист Доммараджу Гукеш стал победителем турнира претендентов в Торонто, россиянин Ян Непомнящий чудом не проиграл Фабиано Каруане и пришёл к финишу третьим
14:36
На КАД в течение четырех дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
14:01
Выставка «Один день в музее»
12:31
Места дислокации в Петербурге комплексов фиксации нарушений ПДД c 22 по 30 апреля
12:06
В Петербурге поймали находящегося в розыске за применение насилия к полицейскому
11:58
В Ленобласти задержали стрелка из деревни Заборье
11:53
На КАД женщина на иномарке сбила пешехода с собакой
11:45
В Петербурге две школьницы врезались на самокате в припаркованный автомобиль
11:42
На Арцеуловской аллее задержали стрелка с балкона из травматического пистолета
11:30
На севере Петербурга пенсионер перевел мошенникам 8,2 млн рублей
11:26
На севере Петербурга по горячим следам поймали молодую карманницу
10:52
В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве жильца "коммуналки"
10:32
В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных групп
10:18
Шашлыки подорожали
10:16
В Петербурге во время пьянки гость воткнул ножницы в шею хозяина
09:35
Турки не пустили в Мексику
09:32
В Ленобласти подросток прострелил себе руку из пневматического пистолета
09:22
Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов на основе ИИ
01:27
РПЛ: «Зенит» одержал минимальную победу над «Оренбургом», а «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 5:1
20:38
В Ленобласти перевернулся автобус с рабочими, пострадали 10 человек
17:12
Поражением с разницей в 3 мяча начал гандбольный «Зенит» серию с краснодарским СКИФом в плей-офф – 2024
16:44
Индийский шахматист Гукеш лидирует на турнире претендентов в Торонто перед заключительным туром, набрав 8,5 очков из 13, у Непомнящего и Накамуры – по 8
16:09
На трассе А-120 в Гатчинском районе введут реверсивное движение
16:03
На мосту через реку Лубья перекроют две полосы движения
12:35
На севере Петербурга пенсионер перевел аферистам 9,7 миллиона рублей
12:25
13-летний подросток попал в больницу после подрыва найденной петарды в парке «Знаменка»
12:17
На Васильевском острове задержали женщину на электросамокате, сбившую 5-летнего мальчика
12:11
На КАД у Дамбы большегруз с 15 тоннами щебня перекрыл движение врезавшись в силовое ограждение
02:00
После поражения от «Родины» 0:2 «Ленинградец» проиграл «Соколу» с тем же счётом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Женский претендентский турнир в Торонто завершился убедительной победой экс-чемпионки мира по шахматам Тань Чжунъи из КНР

Женский претендентский турнир в Торонто завершился убедительной победой экс-чемпионки мира по шахматам Тань Чжунъи из КНР

0
31
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fide.com
Россиянка Александра Горячкина в 14-м туре белыми сыграла вничью с Нургюль Салимовой (на фото).

Вопрос о победительнице претендентского турнира в Торонто решился досрочно: китаянка Тань Чжунъи лидировала настолько уверенно, что закономерно победила. Её итоговые показатели впечатляют – 9 очков из 14 (у Александры Горячкиной на подобном турнире в Казани в 2019 году было на пол-очка больше). Тань Чжунъи потерпела лишь одно поражение – в 8-м туре от своей соотечественницы Лэи Тинцзэ, и теперь именно экс-чемпинка мира поборется с действующей шахматной королевой Цзюй Вэнцзюнь в матче за титул.

В 14-м туре было зафиксировано два результативных исхода, и в обеих партиях победили участницы из Индии: Хампи Конеру победила Лэи Тинцзэ, а Рамешбабу Вайшали выиграла у Екатерины Лагно. В итоге именно пребывавшая весь турнир в тени 37-летняя Конеру сумела по коэффициенту получить почётное «серебро», набрав 7,5 очков. Столько же – в активе Лэи Тинцзэ и прекрасно проведшей турнира Вайшали: «бронза» досталась Ли Тинцзэ.

Горячкина заняла пятое место, набрав «полтинник» (50 % очков), Лагно – шестое (6,5 очков). «Питерец.ру» не согласен с российским шахматным функционером Смагиным, уже заявившим, что обе российские шахматистки в Торонто после поражений в важнейших партиях «сникли, а Горячкина совсем бросила играть».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-04-2024, 02:21
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно преследуют Тань Чжунъи, лидирующую после 7-го тура женского претендентского турнира
7-04-2024, 02:36
Россиянка Александра Горячкина победила Анну Музычук на претендентском турнире в канадском Торонто
14-04-2024, 14:45
На женском претендентском турнире в Торонто после 8-го тура лидируют три шахматистки, среди которых и россиянка Александра Горячкина
15-04-2024, 18:49
Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают
19-04-2024, 00:54
Драма российских шахматисток в 11-м туре претендентского турнира в Торонто – проиграли обе
9-04-2024, 02:01
Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 11:53
На КАД женщина на иномарке сбила пешехода с собакой
0
62
Сегодня, 11:45
В Петербурге две школьницы врезались на самокате в припаркованный автомобиль
0
112
Вчера, 20:38
В Ленобласти перевернулся автобус с рабочими, пострадали 10 человек
0
143
Вчера, 12:17
На Васильевском острове задержали женщину на электросамокате, сбившую 5-летнего мальчика
Наверх