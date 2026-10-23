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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге дебошир размахивал ножом перед прохожим

В Петербурге дебошир размахивал ножом перед прохожим

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В центре Петербурга задержали дебошира, размахивающего ножом перед прохожим

Накануне ночью, 22 октября около 00:45 к полицейским обратился 40-летний мужчина, который сообщил о том, что возле дома 11 по улице Парфеновская бегает мужчина по проезжей части с ножом в руках. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга по горячим следам задержали 25-летнего молодого человека, который в ходе внезапно возникшего словесного конфликта угрожал ножом заявителю. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Адмиралтейский район, хулиганство
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