В Петербурге дебошир размахивал ножом перед прохожим

Накануне ночью, 22 октября около 00:45 к полицейским обратился 40-летний мужчина, который сообщил о том, что возле дома 11 по улице Парфеновская бегает мужчина по проезжей части с ножом в руках.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга по горячим следам задержали 25-летнего молодого человека, который в ходе внезапно возникшего словесного конфликта угрожал ножом заявителю.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.