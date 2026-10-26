ента новостей

14:50
В Тосно задержали подозреваемую в избиении посетительницы питейного заведения
13:58
В Петербурге устанавливаются обстоятельства убийства пожилой женщины и ребенка
13:43
Выставка «Юность о Победе»
12:48
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего на улице из сигнального пистолета
12:21
Выставка «Рыбы и кирпичи»
12:16
«Динамо-СПб» обыграло «Звезду» в петербургском дерби
10:04
В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна»
09:57
В Петербурге стартовал XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»
09:53
В Ленобласти женщина нанесла смертельное ножевое ранение своему мужу
09:48
В Московском районе полицейские провели очередные масштабные проверочные мероприятия
20:56
СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3
20:49
«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0
14:04
В Ленобласти мужчина погиб врезавшись в шлагбаум на электрическом трицикле
12:20
В Петербурге дебошир размахивал ножом перед прохожим
12:15
В Петербурге задержали курьершу, обманувшую пенсионерку на крупную сумму денег
12:11
В Петербурге ликвидировали нелегальный узел связи телефонных мошенническов
10:45
В Петербурге 24 октября закрывается сезон фонтанов
10:35
В Токсово задержали 67-летнего наркоагрария
12:55
В Кировском районе Петербурга задержали подозреваемых в квартирном грабеже
12:44
Петербуржцам с инвалидностью предложили более 1 100 рабочих мест на специализированной ярмарке вакансий
12:37
В Петербурге мужчина нанес ножевые ранения сожительнице и заставил перевести ему денег
12:19
Выставка и концерт завершили российско-китайский фестиваль культуры и искусств в Герценовском университете
12:15
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
12:10
В Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже со счета у пенсионерки
12:05
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в поселке Металлострой
11:59
В центре Петербурга хулиган бросал камни в окна административного здания
20:32
Выставку «Знание. Герои» посетили более 186 тысяч человек
20:28
Спектакль Театра кошек Куклачёва «Приключения котов-чемпионов»
20:24
XIV всероссийская конференция «Менеджмент Будущего»
13:10
В Константиновском дворце прошли переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна»

В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Россия — Моя история
Большой фестиваль «Мы — великая страна», посвященный Дню народного единства, состоится в музейно-выставочном центре «Россия - Моя история»

4 ноября 2026 года с 13:00 до 18:00 в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна» в рамках проекта «ПоЧитатели истории», посвященный Дню народного единства.

Посетителей ждет настоящее путешествие в живую ткань нашей общей истории и культуры. Фестиваль объединит всех, кто гордится своим наследием и открыт для традиций других народов.

В программе праздника:

— Живые уроки истории: увлекательные лекции и встречи с представителями национально-культурных объединений.

— Магия ремесла: мастер-классы, где под руководством мастеров оживают народные промыслы, а ноги пускаются в пляс под звуки традиционных инструментов.

— Погружение в культуру: посетители смогут почувствовать ритм лезгинки, познакомиться с редкими языками и сыграть на старинных музыкальных инструментах, а также посмотреть фильмы о традициях разных народов.

— Игры нашего детства: народные забавы для детей и взрослых, где смех и радость не знают границ.

— Симфония народов: грандиозный концерт, где голоса лучших национальных ансамблей и этно-групп сольются в единую гармонию.

В зале «Мой Петербург» состоится открытие уникальной мультимедийной выставки «Петербург многонациональный. Единство в многообразии», которая расскажет о переплетении судеб и культур в Северной столице. Выставка станет частью разговора о культурном разнообразии города и вкладе разных народов в формирование петербургской идентичности.

Расписание дня:

13:00 — кинопоказ фильма «Возьмемся за руки, друзья!». Картина посвящена праздникам разных народов, представители которых живут в Санкт-Петербурге.

13:30 — открытый диалог на тему «Родной язык как основа культурной идентичности» проведет Гульназ Халяфовна Ибрагимова, председатель Курултая (конгресса) башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области, художественный руководитель Башкирского фольклорного ансамбля «Ирандек».

14:00 — лекция «Кто такой визуальный антрополог, или как изучать культуру с помощью кинокамеры». Спикер — Екатерина Юрьевна Трушкина, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института мировой культуры философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

14:30 — кинопоказ «Сокровище — Кубачи» и встреча с режиссером Семёном Чернобельским. Документальная картина о легендарном дагестанском селе Кубачи, которое с раннего Средневековья славится своими мастерами-ювелирами и оружейниками.

15:45 — старт мастер-классов.

17:00 — большой концерт на главной сцене. Свои выступления зрителям подарят: группа «BISCQIT», ансамбль современного стилизованного танца «ЭЛЬДАНС», вокально-хореографический ансамбль «Иристон», Башкирский фольклорный ансамбль «Ирандек», ансамбль «ЗАБАВА», Слава Феникс — артист эстрады, обладатель телевизионной музыкальной премии «Народные песни», действующий боец добровольческого отряда «ОПЛОТ» и другие талантливые артисты.

Вход свободный. 6+

Фестиваль доступен для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-09-2026, 20:09
Музыкальный концерт «Петербургский аккорд»
7-10-2026, 20:33
Фестиваль «Открытое сердце Петербурга»
11-09-2026, 11:22
В парке 300‑летия Санкт‑Петербурга пройдет большой семейный фестиваль
15-10-2026, 15:08
В Петербурге пройдет XXVI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКИТ»
21-10-2026, 10:26
В Петербурге пройдет XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»
23-09-2026, 16:41
Фестиваль «Паруса Кронштадта 2.0»

Происшествия на дорогах

23-10-2026, 14:04
В Ленобласти мужчина погиб врезавшись в шлагбаум на электрическом трицикле
21-10-2026, 12:52
В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП
20-10-2026, 10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
20-10-2026, 10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
Наверх