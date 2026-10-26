4 ноября 2026 года с 13:00 до 18:00 в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна» в рамках проекта «ПоЧитатели истории», посвященный Дню народного единства.

Посетителей ждет настоящее путешествие в живую ткань нашей общей истории и культуры. Фестиваль объединит всех, кто гордится своим наследием и открыт для традиций других народов.

В программе праздника:

— Живые уроки истории: увлекательные лекции и встречи с представителями национально-культурных объединений.

— Магия ремесла: мастер-классы, где под руководством мастеров оживают народные промыслы, а ноги пускаются в пляс под звуки традиционных инструментов.

— Погружение в культуру: посетители смогут почувствовать ритм лезгинки, познакомиться с редкими языками и сыграть на старинных музыкальных инструментах, а также посмотреть фильмы о традициях разных народов.

— Игры нашего детства: народные забавы для детей и взрослых, где смех и радость не знают границ.

— Симфония народов: грандиозный концерт, где голоса лучших национальных ансамблей и этно-групп сольются в единую гармонию.

В зале «Мой Петербург» состоится открытие уникальной мультимедийной выставки «Петербург многонациональный. Единство в многообразии», которая расскажет о переплетении судеб и культур в Северной столице. Выставка станет частью разговора о культурном разнообразии города и вкладе разных народов в формирование петербургской идентичности.

Расписание дня:

13:00 — кинопоказ фильма «Возьмемся за руки, друзья!». Картина посвящена праздникам разных народов, представители которых живут в Санкт-Петербурге.

13:30 — открытый диалог на тему «Родной язык как основа культурной идентичности» проведет Гульназ Халяфовна Ибрагимова, председатель Курултая (конгресса) башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области, художественный руководитель Башкирского фольклорного ансамбля «Ирандек».

14:00 — лекция «Кто такой визуальный антрополог, или как изучать культуру с помощью кинокамеры». Спикер — Екатерина Юрьевна Трушкина, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института мировой культуры философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

14:30 — кинопоказ «Сокровище — Кубачи» и встреча с режиссером Семёном Чернобельским. Документальная картина о легендарном дагестанском селе Кубачи, которое с раннего Средневековья славится своими мастерами-ювелирами и оружейниками.

15:45 — старт мастер-классов.

17:00 — большой концерт на главной сцене. Свои выступления зрителям подарят: группа «BISCQIT», ансамбль современного стилизованного танца «ЭЛЬДАНС», вокально-хореографический ансамбль «Иристон», Башкирский фольклорный ансамбль «Ирандек», ансамбль «ЗАБАВА», Слава Феникс — артист эстрады, обладатель телевизионной музыкальной премии «Народные песни», действующий боец добровольческого отряда «ОПЛОТ» и другие талантливые артисты.

Вход свободный. 6+

Фестиваль доступен для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.