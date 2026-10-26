В Московском районе полицейские провели очередные масштабные проверочные мероприятия

В Московском районе Санкт-Петербурга были проведены масштабные проверки силами полиции и Федеральной службы охраны. Особое внимание было уделено Митрофаньевскому шоссе и площади Победы.

Мероприятия охватили два основных направления: контроль миграционной ситуации и обеспечение безопасности дорожного движения.

В ходе рейдов были проверены 382 транспортных средства и 491 человек, включая 83 иностранных граждан.

Двое нарушителей миграционного законодательства были задержаны и доставлены в отделение полиции в соответствии со статьей 18.8 КоАП РФ за несоблюдение правил пребывания на территории Российской Федерации.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили факт управления автомобилем без соответствующего водительского удостоверения, составив административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Было также вынесено 14 постановлений за различные нарушения, касающиеся регистрации и эксплуатации транспортных средств, технического состояния автомобилей и правил дорожного движения.

Подобные проверки проводятся на регулярной основе в различных частях города и области и находятся под надзором руководства ГУ МВД России.