В Петербурге задержали курьершу, обманувшую пенсионерку на крупную сумму денег

Вечером 21 октября, около 19:10 к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 82-летней женщины, проживающей на проспекте Юрия Гагарина. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что несколько дней подряд ей звонил неизвестный и, под предлогом сохранения и декларирования денежных средств, убедил передать курьеру 1 500 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Накануне днем, 22 октября около 12:45 возле дома 13 по улице Белы Куна полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающую 24-летнюю девушку.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.