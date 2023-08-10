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Питерец.ру » Спорт » Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк

Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Китаянка Тан Чжунъи стала третьей четвертьфиналисткой бакинского турнира.

«Питерец.ру» рад за российских шахматисток Александру Горячкину (рейтинг ФИДЕ – 2557) и Полину Шувалову (2496), которые смогли выиграть свои матчи 1/8 финала престижнейшего соревнования – Кубка мира, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Горячкина смогла реализовать белый цвет и избежала тай-брейка, выбив Нино Бациашвили из Грузии (общий счёт матча – 1,5:0,5). Такой же результат зафиксирован сегодня ещё в двух поединках: Полина Шувалова переиграла Теодору Иньяц из Сербии, а Тан Чжуъи (2523) одолела свою соотечественницу из Китайской Народной Республики Чжу Цзиньэр.

Следующей соперницей Горячкиной теперь будет победительница пары Харика Дронавалли (Индия, 2500) и Элин Руберс (Нидерланды, 2407). В первых трёх раундах Руберс выиграла все 6 партий, чего не достигла на этом Кубке мира ни одна участница. А вот Шуваловой скорее всего предстоит сыграть с Нургюль Салимовой из Болгарии.

Чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь (2568) второй раз на турнире сыграет тай-брейк: во втором раунде ей противостояла Ева Ржепкова из Словакии, теперь – более сильная Элизабет Пётц (Германия, 2471). В 1/16 финала Пётц нейтрализовала 19-летнюю Бибисару Асаубаеву (2469) из Казахстана, от которой ждали большего в Баку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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