В Петербурге стартовал XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»

В Санкт-Петербургском государственном Музее-институте семьи Рерихов (В.О., 18-я линия, д. 1) стартовал XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге», посвященный древнему индийскому музыкальному инструменту – ситару.

С 24 октября по 30 ноября состоится более десяти уникальных концертов, будет работать выставка «Образы Просветления в Ваджраяне», автор которой Любовь Рожнова проведет для желающих лекцию и мастер-класс по созданию танки, а также фотовыставка «Индия. Лицом к лицу» профессионального фотокорреспондента Любови Разумовской. Жители мистической Индии на ее фотопортретах одеты так, будто сошли со страниц древних сказок: платки, тюрбаны, сари безумных цветов, а у гостей фестивальных концертов будет возможность заглянуть в глаза людям с «другой планеты».

А 30 ноября зрителям покажут танцевально-музыкально-драматический перфоманс по сказкам Николая Рериха «На единороге, барсе и слоне».

Режиссер – Марина Ордина. Композитор – Сергей Патраманский. Роли исполняют молодые актеры петербургских театров Олег Крамарь, Илья Львов, Александр Орди.

Фестиваль, открывающий для петербургской публики двери в мир музыкальной культуры Востока, проходит традиционно в период празднования индийского праздника Дивали. На фестивале своё искусство представят петербургские, московские, а также зарубежные музыканты.

С программой Фестиваля и его участниками можно ознакомиться на сайте Музея-института семьи Рерихов.