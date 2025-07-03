В 6-м туре Высшей лиги петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов получил мат слоном и конём на 159-м ходу, а лидируют Захарцов, Ильюшенок и Понкратов, у которых по 4,5 очка

На 1-й доске в партии двух московских гроссмейстеров Евгению Наеру пришлось защищаться против Павла Понкратова в сложном эндшпиле, в котором белый конь противостоял трём связанным чёрным пешкам. «Питерец.ру» отмечает, что Наер справился, последовательно уничтожив все три потенциальных чёрных ферзя – ничья, после которой Понкратов набрал 4,5 очка, а Наер – на пол-очка меньше.

Но этот затяжной эндшпиль помер перед эпичным сражением между петербуржцем Сергеем Лобановым и ещё одним столичным шахматистом Владимиром Захарцовым. Игравший белыми Лобанов до этого сделал три ничьи подряд, в том числе – с Понкратовым и Наером, а на этот раз первый ход королевской пешкой (открытый дебют!) говорил о многом. Лобанов быстро бросился в атаку на короля чёрных, которая успехом не увенчалась. Примерно к 100-му ходу на доске вырисовывалась ничья. Ещё через 35 ходов король Лобанова оказался перед перспективой неизбежного мата конём и слоном чёрных. Но упорный Лобанов решил проверить знание соперником этюдной теории, в итоге мат Захарцов поставил на 159-м ходу. Победа над Лобановым позволила набравшему 4,5 очка Захарцову войти в тройку лидеров.

Алексей Гоганов проиграл мастеру ФИДЕ из Подмосковья Константину Попову.



