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Питерец.ру » Спорт » В 6-м туре Высшей лиги петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов получил мат слоном и конём на 159-м ходу, а лидируют Захарцов, Ильюшенок и Понкратов, у которых по 4,5 очка

В 6-м туре Высшей лиги петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов получил мат слоном и конём на 159-м ходу, а лидируют Захарцов, Ильюшенок и Понкратов, у которых по 4,5 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Новгородский гроссмейстер Арсений Нестеров (на фото) в этом туре победил Исаака Парпиева из Подмосковья.

На 1-й доске в партии двух московских гроссмейстеров Евгению Наеру пришлось защищаться против Павла Понкратова в сложном эндшпиле, в котором белый конь противостоял трём связанным чёрным пешкам. «Питерец.ру» отмечает, что Наер справился, последовательно уничтожив все три потенциальных чёрных ферзя – ничья, после которой Понкратов набрал 4,5 очка, а Наер – на пол-очка меньше.

Но этот затяжной эндшпиль помер перед эпичным сражением между петербуржцем Сергеем Лобановым и ещё одним столичным шахматистом Владимиром Захарцовым. Игравший белыми Лобанов до этого сделал три ничьи подряд, в том числе – с Понкратовым и Наером, а на этот раз первый ход королевской пешкой (открытый дебют!) говорил о многом. Лобанов быстро бросился в атаку на короля чёрных, которая успехом не увенчалась. Примерно к 100-му ходу на доске вырисовывалась ничья. Ещё через 35 ходов король Лобанова оказался перед перспективой неизбежного мата конём и слоном чёрных. Но упорный Лобанов решил проверить знание соперником этюдной теории, в итоге мат Захарцов поставил на 159-м ходу. Победа над Лобановым позволила набравшему 4,5 очка Захарцову войти в тройку лидеров.

Алексей Гоганов проиграл мастеру ФИДЕ из Подмосковья Константину Попову.


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