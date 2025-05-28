Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга после завершения сезона – 2024/2025 покинули Егор Клюка, Иван Яковлев, Дмитрий Ковалёв и Семён Кривитченко

Страна Восходящего Солнца станет новым местом жительства уже бывшего волейболиста петербургского «Зенита» Егора Клюки, который переходит в японский «Сантори Санбёрдз». «Питерец.ру» напоминает, что за этот клуб выступает олимпийский чемпион Лондона – 2012 Дмитрий Мусэрский.

Постоянные травмы помешали Клюке в полной мере раскрыться в Санкт-Петербурге: в сине-бело-голубой форме Клюка, которому 15 июня исполнится 30 лет, провёл пять сезонов (140 матчей). На Олимпиаде в Токио в 2020 году Клюка вошёл в символическую сборную турнира вместе с Максимом Михайловым, Эрвином Нгапетом, Женей Гребенниковым и Иваном Яковлевым.

Последний тоже уходит из «Зенита» после шести лет в петербургской команде. В прошедшем сезоне Яковлев побил клубный рекорд по эйсам, ранее принадлежавший Георгу Грозеру. Яковлев в буквальном смысле цементировал блок «сине-бело-голубых», и замену ему будет найти сложно. Следующим клубом Яковлева может стать «Белогорье».

Ещё одной потерей стал связующий Дмитрий Ковалёв, выступавший за «Зенит» на протяжении пяти сезонов. При этом Игорь Тисевич и Александр Бутько пока закрывают эту позицию. Петербургский этап карьеры Семёна Кривитченко вместил в себя четыре сезона, и с ним «Зенит» расстался.















