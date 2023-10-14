ента новостей

01:25
Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00
22:14
СКА одержал минимальную победу над минским «Динамо», а в центре внимания оказался набравший 2 очка Рендулич
19:25
Нейросеть сумела сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ
19:21
В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств
14:54
В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка
14:04
В садоводстве под Тосно у наркоплантатора изъяли более 8 кило каннабиса
13:10
«Вкусно — и точка» совместно с экоактивистами очистит от мусора берег Финского залива
13:05
В Петербурге впервые пройдет ИТ-конференция «Импульс Т1»
12:36
В Петербурге задержали подозреваемого в реабилитации нацизма в сети «Интернет»
12:26
Во Фрунзенском районе задержали похитителей автомобиля
12:14
В Красносельском районе столкнулись две иномарки, погиб водитель «Рено Логан»
12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
12:03
В центре Петербурга мужчине брызнули из баллончика в лицо и избили
11:56
В Невском районе квартиросъёмщик из Калужской области ограбил хозяйку квартиры
09:57
На Ладожском мосту на четыре дня перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга
09:49
В Невском районе подросток ударил мать ножом в грудь
01:24
Чемпионкой России – 2023 по шахматам стала Баира Кованова, серебро – Гунина, бронза – Шувалова
00:33
Петербургский шахматист Максим Матлаков занял второе место в Суперфинале чемпионата России в Царском Селе, опередив Понкратова, Наера и Есипенко
17:39
После домашнего поражения от ЦСКА баскетбольный «Зенит» готовится к матчу с «Астаной» в чемпионате Единой Лиги ВТБ
15:35
В Пушкине благоустроен сквер на улице Генерала Хазова
15:14
В Ленобласти обсуждали повышение роли учителя в обществе
15:06
В Мраморном дворце открывается выставка «Жилище будущего»
14:53
Выставка «Генерируя искусство будущего»
12:33
В Петербурге задержали мигранта ударившего ножом сожительницу
11:57
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» в составе трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:43
Рядом с Петербургом началось строительство индустриального парка
11:36
В Красносельском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
11:20
В Петербурге задержан житель Краснодарского края за разбойное нападение на прохожую
11:09
Пенсионерка с проспекта Просвещения передала мошенникам почти 4,8 млн рублей
11:00
Во Фрунзенском районе 51-летний мужчина перевел мошенникам почти 5 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00

Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Билеты на долгожданный первый матч чемпионата волейбольной Суперлиги – от 500 до 2000 рублей в зависимости от сектора.

Перекочевавшая к нам из-за границы презентация коснулась и волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга: соответствующее мероприятие состоялось 10 октября и было посвящёно скорому началу нового сезона.

Были представлены все волейболисты, которые будут играть за «сине-бело-голубых» в предстоящем чемпионате Суперлиги. Это связующие Дмитрий Ковалёв и Игорь Кобзарь, либеро Женя Гребенников (Франция, на фото № 8) и Семён Кривитченко, игроки блока Иван Яковлев, Максим Космин, Алексей Сафонов и Андрей Ананьев, диагональные Виктор Полетаев и Павел Железняков, доигровщики Егор Клюка, Фёдор Воронков, Андрей Титич и Тимофей Тихонов.

На презентации, проходившей в «Газпром школе Санкт-Петербург, выступили директор клуба Владимир Самсонов и генеральный менеджер Али Халилулин. Последнему ещё предстоит решить проблему с очень некрасивым уходом из «Зенита» американца Мэттью Андерсона. Этот возрастной волейболист вдруг заявил, что в предолимпийский сезон желает поиграть в менее энергозатратном чемпионате Турции. А если учесть травматичность Полетаева и Клюки, который и сейчас выбыл из строя, то нужно поискать качественного игрока амплуа сбежавшего из Петербурга Андерсона.

14 октября состоится матч «Зенит» – «Нефтяник».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-02-2023, 22:37
Волейбольный «Зенит» не заметил сопротивления «Динамо-ЛО» в «Ленинградском дерби»
7-07-2023, 22:45
Доигровщик-ветеран Андрей Титич пополнил состав волейбольного «Зенита» вслед за двумя бывшими одноклубниками по АСК – Андреем Ананьевым и Павлом Железняковым
30-07-2020, 16:49
Волейбольный «Зенит» провёл первую тренировку в новом составе перед сезоном – 2020/2021
30-08-2023, 21:46
Волейболисты «Зенита» Дмитрий Ковалёв и Иван Яковлев сыграли за сборную России, а их одноклубник Женя Гребенников готовится выступить за Францию на чемпионате Европы
12-04-2021, 00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
19-02-2023, 23:31
Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3

Происшествия на дорогах

0
112
Вчера, 12:14
В Красносельском районе столкнулись две иномарки, погиб водитель «Рено Логан»
0
109
Вчера, 12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
0
154
11-10-2023, 11:11
В Приморском районе иномарка сбила ученика 3 класса на электросамокате
0
155
11-10-2023, 11:07
В Невском районе иномарка сбила вышедшую из трамвая ученицу 6 класса
Наверх