Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00

Перекочевавшая к нам из-за границы презентация коснулась и волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга: соответствующее мероприятие состоялось 10 октября и было посвящёно скорому началу нового сезона.

Были представлены все волейболисты, которые будут играть за «сине-бело-голубых» в предстоящем чемпионате Суперлиги. Это связующие Дмитрий Ковалёв и Игорь Кобзарь, либеро Женя Гребенников (Франция, на фото № 8) и Семён Кривитченко, игроки блока Иван Яковлев, Максим Космин, Алексей Сафонов и Андрей Ананьев, диагональные Виктор Полетаев и Павел Железняков, доигровщики Егор Клюка, Фёдор Воронков, Андрей Титич и Тимофей Тихонов.

На презентации, проходившей в «Газпром школе Санкт-Петербург, выступили директор клуба Владимир Самсонов и генеральный менеджер Али Халилулин. Последнему ещё предстоит решить проблему с очень некрасивым уходом из «Зенита» американца Мэттью Андерсона. Этот возрастной волейболист вдруг заявил, что в предолимпийский сезон желает поиграть в менее энергозатратном чемпионате Турции. А если учесть травматичность Полетаева и Клюки, который и сейчас выбыл из строя, то нужно поискать качественного игрока амплуа сбежавшего из Петербурга Андерсона.

14 октября состоится матч «Зенит» – «Нефтяник».