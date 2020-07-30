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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» провёл первую тренировку в новом составе перед сезоном – 2020/2021

Волейбольный «Зенит» провёл первую тренировку в новом составе перед сезоном – 2020/2021

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
На фото – один из новичков петербургского клуба Дмитрий Пашицкий.

«Питерец.ру» посмотрел на текущий состав волейбольного «Зенита»: команда Туомаса Саммелвуо претерпела значительные изменения. Ещё весной главная звезда «Зенита» Георг Грозер засобирался в Италию (немец решил перейти в «Пьяченцу»). «На понижение» в «Динамо-ЛО» ушёл словак Лукаш Дивиш. Вместе с Дивишем состав сосновоборцев пополнил и Семён Кривитченко.

Большие изменения претерпел блок «сине-бело-голубых». Капитан команды Андрей Ащев и центральный блокирующий Андрей Сафонов покинули «Зенит». На их место приглашены Дмитрий Пашицкий и Максим Космин. У 32-летнего Пашицкого – украинский паспорт, и он является легионером. Ещё двумя легионерами в нынешнем составе петербургского клуба являются всем известный Ореол Камехо и французский новичок Антуан Бризар. О Бризаре необходимо сказать, что этот диагональный привлекается в сборную Франции, а ранее выступал за клуб из Варшавы.

Но главным трансфером «Зенита» в межсезонье можно назвать переход Егора Клюки. 24-летний доигровщик сборной России подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт, и можно этому только порадоваться. Ранее Клюка выступал за «Факел».

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