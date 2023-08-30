Волейболисты «Зенита» Дмитрий Ковалёв и Роман Яковлев сыграли за сборную России, а их одноклубник Женя Гребенников готовится выступить за Францию на чемпионате Европы

Волейбольная сборная России 29 августа провела товарищеский матч со сборной Белоруссии. В состав российской сборной были вызваны два игрока петербургского «Зенита» - связующий Дмитрий Ковалёв и центральный блокирующий Иван Яковлев. Итог игры – уверенная победа сборной России со счётом 3:0 (25:8, 25:11, 25:12) в игре, которая проходила на столичной «Арене Динамо». Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщила, что Ковалёв выходил на площадку в двух сетах, а Яковлев – в одном. А сегодня российской и белорусской командам предстоит повторный матч, который пройдёт в атмосфере ретро. «Питерец.ру» обращает внимание, что на завершившемся совсем недавно Мемориале Платонова команды тоже облачались в советскую ретро-форму.

Тем временем легионер «Зенита» Женя Гребенников готовится вместе со сборной Франции принять участие в континентальном первенстве. «Трёхцветные» волейболисты попали в группу D, а первым соперником французской команды станут турки. После этого французы сыграют с португальцами, израильтянами, румынами и греками. Прошлый чемпионат Европы выиграла сборная Италии, а сборная Франции проиграла чехам уже в 1/8 финала . А ведь именно французская сборная победила на Олимпиаде – 2020 в Токио.