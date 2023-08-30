ента новостей

21:46
Волейболисты «Зенита» Дмитрий Ковалёв и Роман Яковлев сыграли за сборную России, а их одноклубник Женя Гребенников готовится выступить за Францию на чемпионате Европы
16:53
Петербургский гроссмейстер Никита Витюгов будет продолжателем шахматных традиций Стаунтона, Блэкберна и Майлса
16:02
В Петербурге школьница на электросамокате сбила 5-летнего мальчика
15:11
В администрации Лодейнопольского района и в ряде коммерческих организаций проводятся обыски
13:51
В кронштадтском кластере «Остров фортов» построят лицей на 550 мест с двумя бассейнами
13:08
Единороссы проверили готовность нескольких школ Петербурга к новому учебному году
11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
11:00
На Пороховском кладбище к могиле Пригожина открыли проход
10:57
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве
10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров
10:37
В Приморском районе пенсионерка взяла кредит и перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей
10:27
В Невском районе задержали участников семейной поножовщины
22:26
«СКА–1946» завершил «Кубок Губернатора Тульской области» разгромом нижегородской «Чайки» со счётом 8:3 и выиграл этот предсезонный турнир
21:41
Волейбольная «Ленинградка» примет участие в «Кубке Столетия», который начнётся 1 сентября в Калининграде матчем с «Протоном»
20:29
Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга
18:15
Данила Моисеев стал одиннадцатым хоккеистом, перешедшим из СКА в тольяттинскую «Ладу» за лето 2023 года
18:11
В Петербурге стартовал курс самообороны для журналистов
12:37
Нашумевшая выставка «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге продлена до 1 октября
12:27
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков
11:59
В Парголово задержали автограбителя
11:53
В Кировском районе задержали наркоперевозчика
09:54
В Невском районе на детской площадке задержали эксгибициониста
09:50
В Кингисеппе в подвале жилого дома нашли найдены трупы двоих человек
09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
23:19
Завершился 3-й этап «Кубка губернатора Санкт-Петербурга» по бегу: соревнования проходили 27 августа в парке «Сосновка»
20:40
Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова
17:50
Футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга сыграл вничью со столичным «Динамо–2», счёт – 2:2, голы забили Никита Танков и Дмитрий Шилов
16:26
Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейболисты «Зенита» Дмитрий Ковалёв и Роман Яковлев сыграли за сборную России, а их одноклубник Женя Гребенников готовится выступить за Францию на чемпионате Европы

Волейболисты «Зенита» Дмитрий Ковалёв и Роман Яковлев сыграли за сборную России, а их одноклубник Женя Гребенников готовится выступить за Францию на чемпионате Европы

0
76
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Российская волейбольная сборная в трёх партиях обыграла белорусов.

Волейбольная сборная России 29 августа провела товарищеский матч со сборной Белоруссии. В состав российской сборной были вызваны два игрока петербургского «Зенита» - связующий Дмитрий Ковалёв и центральный блокирующий Иван Яковлев. Итог игры – уверенная победа сборной России со счётом 3:0 (25:8, 25:11, 25:12) в игре, которая проходила на столичной «Арене Динамо». Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщила, что Ковалёв выходил на площадку в двух сетах, а Яковлев – в одном. А сегодня российской и белорусской командам предстоит повторный матч, который пройдёт в атмосфере ретро. «Питерец.ру» обращает внимание, что на завершившемся совсем недавно Мемориале Платонова команды тоже облачались в советскую ретро-форму.

Тем временем легионер «Зенита» Женя Гребенников готовится вместе со сборной Франции принять участие в континентальном первенстве. «Трёхцветные» волейболисты попали в группу D, а первым соперником французской команды станут турки. После этого французы сыграют с португальцами, израильтянами, румынами и греками. Прошлый чемпионат Европы выиграла сборная Италии, а сборная Франции проиграла чехам уже в 1/8 финала. А ведь именно французская сборная победила на Олимпиаде – 2020 в Токио.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-02-2023, 22:37
Волейбольный «Зенит» не заметил сопротивления «Динамо-ЛО» в «Ленинградском дерби»
19-05-2023, 18:58
Волейболист «Зенита» Иван Яковлев побывал в СШОР № 1 Калининского района, а игроки «Динамо-ЛО» посетили сосновоборскую школу № 3
7-08-2021, 18:14
Сборная Туомаса Саммелвуо проиграла Олимпийский финал французам на тай-брейке
30-07-2021, 00:10
Волейболисты петербургского «Зенита» приняли участие в победе сборной над Бразилией на Олимпиаде
18-08-2021, 20:30
Вслед за государственными наградами четверо игроков «Зенита» получили ещё и спортивные звания
6-08-2019, 22:43
Роман Порошин стал очередным новичком петербургского «Зенита»

Происшествия на дорогах

0
79
Вчера, 16:02
В Петербурге школьница на электросамокате сбила 5-летнего мальчика
0
132
Вчера, 11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
0
85
Вчера, 10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
0
143
29-08-2023, 09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
Наверх